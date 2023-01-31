«Кинул даже родственников сенатора»: бывший следователь СК собрал с людей сотни миллионов рублей и исчез

Сейчас 33-летнего бывшего следователя полиции и СКР Михаила Забазнова очень хотят увидеть многие обеспеченные и известные жители города Михайловка Волгоградской области. Обещавший огромные доходы на операциях с криптовалютой, он собрал крупные суммы, после чего исчез. По неофициальным данным, потерпевшими оказались несколько десятков человек, а ущерб составил более
Михайловка, небольшой город под Волгоградом, бурлит. Самой обсуждаемой темой последних двух недель среди местной элиты стала новость об уголовном преследовании и исчезновении бывшего следователя и сына уважаемых в райцентре людей. Обещавшему золотые горы и невероятный доход от вложения в майнинговые фермы, криптовалюту и акции Михаилу Забазнову люди с легкостью отдавали деньги. Многие говорят, что, поверив, делали это без договоров и других подтверждающих документов.
Как сейчас говорят потерпевшие, в порядочности «специалиста по трейдингу» у них сомнений не возникало: его семья всегда была одной из самых уважаемых в Михайловке. Отец, Федор Забазнов, много лет был начальником отдела полиции по Михайловскому району Волгоградской области, а мама, Татьяна Забазнова, была председателем Михайловской городской думы и директором Себряковского филиала Волгоградского технического университета. Федор и Татьяна Забазновы, хотя и были вакцинированы препаратом «ЭпиВакКорона», умерли от последствий стремительно развившегося COVID-19 вскоре после возвращения из совместного отпуска в конце 2021 года.
— Родителей Миши не стало в 2021-м, друг за другом ушли, — рассказал V1.RU родственник Федора Забазнова по имени Алексей. — Когда был жив Федор Антонович, естественно, Миша ничего противозаконного не делал. Моя жена — сводная сестра Михаила. Когда родителей не стало, от наследства отказалась — переписала дом на Мишу и еще одну сестру. Мишка обещал памятники поставить и говорил, что за родительским домом будет смотреть. А в итоге и его кредиторам за долги, насколько я знаю, отдал.
Трейдинг по-михайловски
О том, что бывший следователь СУ СК по Волгоградской области Михаил Забазнов начал заниматься трейдингом и сделался специалистом по криптовалюте и майнингу, многим стало известно в начале прошлого года.
— Мишку в городе все знают. В прошлом он работал в полиции и Следственном комитете, потом ушел из органов, открыл фитнес-клуб, ударился в спорт, даже в соревнованиях участвовал. Каким-то бизнесом занимался — всегда неплохо жил, — рассказывают примерно одну и ту же предысторию те, кто дал ему денег. — А потом как стал рассказывать — мол, обучился трейдингу: свой закрытый платный канал сделал, курсы начал проводить, стал в соцсетях красивую жизнь показывать. Уверял, что крипта и акции — золотая жила. В городе, признаемся, у нас о таком и не слыхали, поэтому, когда он в центре открыл офис с узнаваемым значком биткоина, туда все и начали носить свои деньги.
Среди клиентов в первую очередь оказались те, кто много лет дружил и работал с Михаилом Забазновым.
— Я работал у Михаила в фитнес-клубе тренером и заведующим по оборудованию. Он рассказал, что занимается майнинговым оборудованием и на этом можно неплохо заработать: покупать фермы и добывать криптовалюту. Я согласился, передал ему деньги без всяких договоров, на честном слове, так как был уверен в нем — считал, что он человек вполне серьезный, — рассказал Александр Колягин. — Я задавал ему иногда вопросы: Миш, как там дела? Он в ответ — всё хорошо, всё работает. Обещал нал выводить, но предлагал подкопить, поэтому мы не переживали. А когда спустя время я сказал, что хочу забрать свое, он начал «кормить меня завтраками». А потом просто пропал. О том, что он что-то замышляет, я бы сроду не подумал. И офис, и клиенты — всё было по-серьезному. У меня сумма небольшая — около
В открытый в Михайловке офис фирмы KitBit клиенты шли «по цепочке». Глядя на «красивую жизнь» трейдера в офлайне и в онлайне, кто-то отдавал накопленные миллионы, а кто-то — и взятые в кредит деньги.
— Я о Михаиле узнал через знакомых. Был заключен договор о поставке оборудования для майнинга. В общей сложности наша семья отдала ему порядка
Не пожалел и семью сенатора
По неофициальной информации, среди потерпевших — несколько десятков человек. Только сейчас, когда Михаил Забазнов бесследно исчез и разыскивает его едва ли не весь город, выяснилось, что многие из отдававших ему деньги хорошо знают друг друга. Некоторые из тех, кто приносил Забазнову суммы с шестью нулями, в беседе с корреспондентом V1.RU подтвердили, что стали жертвами мошенничества, но категорически отказались рассказать свои истории с указанием личных данных. Другие, наоборот, пожелали внести ясность и развеять слухи.
Так, зять члена Совета Федерации и бывшего председателя Волгоградской областной думы Николая Семисотова Игорь Баженов признался, что тоже отдавал Михаилу Забазнову деньги. Ему он обещал хороший доход с акций.
— Когда появилась информация о том, что Миша уехал и многим задолжал, конечно, доброжелатели и о нашей семье вспомнили, и о моем родстве с Николаем Петровичем. Мы с супругой отдали Мише скопленные за всю жизнь деньги, — поделился Игорь Баженов. — Когда у нас родился второй ребенок, решили с использованием материнского капитала и скоплений купить квартиру. Тогда он предложил вложиться в акции и прекрасно знал, что это все наши сбережения. Я согласился, так как ему очень доверял. Ведь мы кумовья. Отдал ему
Игорь Баженов, как и другие, до последнего не верил, что родственник специально перестал выходить на связь и уехал.
— Какие-то сомнения появились, когда в ноябре-декабре я сказал, что мне нужны деньги, а он просил подождать, — рассказывает зять сенатора. — Потом — в начале января — я искал бильярдный кий и увидел, что как раз нужный мне у нас в Михайловке продается. А когда зашел в профиль — обалдел. Продавец — жена Миши Алена. Ощущение, что они буквально всё имущество выставили. Я удивился, набрал его, чтобы узнать, в чем дело. Он с ходу ответил, что в доме они решили сделать ремонт, поэтому распродают ненужное. Поскольку он мне был должен, я предложил в счет долга забрать кое-какую технику. Миша согласился, однако трубку после этого брать перестал, а объявление было снято. Потом он на связь вышел, объяснял, что лежит в больнице, а в наш последний разговор в Михайловке сказал, что срочно уезжает в Волгоград. Миша был всегда в адеквате, в плохих историях замешан никогда не был. И для нас всех, конечно, было шоком, когда он исчез. Кинул совершенно разных людей. Один, знаю, отдал ему порядка
О том, что среди клиентов Михаила Забазнова были весьма обеспеченные люди, говорит и один из адвокатов потерпевших.
— Он позиционировал себя как специалист по майнингу, криптовалютам и работе на бирже. Люди обращались, отдавали ему свои деньги. Теперь считают, что были обмануты. Причем суммы довольно внушительные. Это десятки миллионов рублей. Только у моих клиентов ущерб по 10 и
Успел добежать до грузинской границы?
Как говорят друзья, родственники и знакомые, последний раз они видели Михаила Забазнова в Михайловке примерно две недели назад — 15 января. Он появился в фитнес-клубе, где сообщил, что продал его.
— После этого Мишку в городе никто не видел, телефон с постоянным номером отключился, — говорят его бывшие коллеги в фитнес-клубе «Гриф».
Кто-то уже после исчезновения экс-следователя сумел поговорить с ним. Но говорил беглец, по их словам, крайне неохотно.
— Один раз я смог до него дозвониться, задал вопрос: «Как так, и где деньги?» А в ответ услышал: «Я их профукал». Вот и весь разговор, — говорит Игорь Баженов. — Якобы прогорел. Но лично у меня сомнения в правдивости его слов. Ведь и зал он продал за наличку, еще перед побегом он назанимал у многих — якобы чтобы вернуть прошлые долги и вернуть себе дом. Десять миллионов на это якобы собирал.
— Перестал выходить на связь Михаил Забазнов на позапрошлой неделе. Есть информация, что он покинул территорию России, — добавляет адвокат Дмитрий Ковалевский.
— Он после отъезда с некоторыми выходил на связь. Кому-то говорил, что в Казахстане, другим — якобы в Турции, кто-то слышал, что он уже в Канаде или Америке. Кому-то даже обмолвился, что, несмотря на отъезд, деньги до копейки обязательно вернет. А по всей видимости, специально всех путает, — уверены потерпевшие. — А может, просто звонил, чтобы прощупать ситуацию. Есть информация, что сим-карты его работали в последний раз якобы в Волгограде, а потом он пересек границу с Грузией. В последние дни он совсем перестал выходить на связь, поэтому где сейчас Мишка — никто не знает. В возвращение денег верится с трудом. Даже если его когда-нибудь задержат и вернут в родной город на суд... У него же одни долги остались.
Возможно, объявим в розыск
Как стало известно V1.RU, в отношении Михаила Забазнова уже возбуждено уголовное дело, и не исключено, что заниматься расследованием будут в областном полицейском главке.
— Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество» в отношении Михаила Забазнова в нашем отделе в Михайловке, но на днях его направили в ГСУ ГУ МВД по Волгоградской области. Вернется ли оно нам обратно, неизвестно, — пояснили V1.RU в отделе МВД России по Михайловке. — На данный момент в деле фигурируют двенадцать потерпевших. На основе их обращений и было возбуждено дело. Помимо этого, в суде есть гражданские иски, но к нам они отношения не имеют. Не исключено, что количество потерпевших будет увеличиваться, так как могут появиться новые эпизоды. В городе в данный момент подозреваемого нет, в перспективе он может быть объявлен в розыск.
Получить какой-либо комментарий, услышать точку зрения на обвинения лично от Михаила Забазнова V1.RU не удалось. Предоставленные его знакомыми номера недоступны. Сообщения и вопросы в соцсетях от корреспондента беглый экс-следователь прочитал. Но на момент публикации все направленные ему сообщения так и остались без ответа. Мы следим за развитием событий.