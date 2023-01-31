«Кинул даже родственников сенатора»: бывший следователь СК собрал с людей сотни миллионов рублей и исчез

В открытый в Михайловке офис фирмы KitBit клиенты шли «по цепочке». Глядя на «красивую жизнь» трейдера в офлайне и в онлайне, кто-то отдавал накопленные миллионы, а кто-то — и взятые в кредит деньги.

— Я о Михаиле узнал через знакомых. Был заключен договор о поставке оборудования для майнинга. В общей сложности наша семья отдала ему порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей, — говорит еще один потерпевший Максим Орешкин. — Чистая прибыль в месяц должна была составить порядка 75 тысяч рублей, а ему я должен был отдавать 25%, так как оборудование будет стоять на его майнинг-ферме. В итоге деньги я вложил, но ни через месяц, ни позже оборудование не пришло. Сначала слышал почти ежедневно одни обещания. Потом Михаил пообещал вернуть деньги, так как не может привезти оборудование. Последний раз я с ним говорил в начале января. Михаил просил не поднимать шум. Уверял, якобы всё дело в праздничных выходных. Банки не работают. Как только каникулы закончатся — всё отдаст. Больше я его не слышал. Почему отдал деньги? От людей слышал позитивные истории, кому-то он даже отдавал прибыль. Также он создал себе имидж очень успешного человека. С его мамой я работал, семья замечательная была. Сейчас я написал заявление в полицию и суд. Уже опрашивали меня. А по исковому заявлению назначено заседание на середину февраля.