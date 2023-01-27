«До утра читал Достоевского, а потом пошел убивать»: за что отличник-юнармеец зверски расправился со спящей матерью

В Волгограде в обычной панельной пятиэтажке произошло зверское убийство. Школьник, которого воспитывала спортсменка-мама, забил ее спящую молотком. Эксперты, только по предварительным оценкам, насчитали более 20 ударов молотка по голове женщины. Подробности — в материале V1.RU.
«До сих пор не верится, что ее убили»
Живая и улыбчивая Яна дожила до 42 лет. Женщина умела дружить — судя по многочисленным фотографиям с подругами в социальных сетях, воспитывала сына одна и никогда не опускала руки.
Яна с сыном жили в обычной пятиэтажке. Неподалеку располагался магазин, в котором смешливая Яна работала поваром, и рядом же гимназия, в которой учился и зарабатывал грамоты
Вечерами Яна и ее сын собирались дома, делились впечатлениями, разговаривали — так было до 25 января 2023 года. В этот день, по предварительным, данным мальчик зверски расправился со своей мамой.
«Маму кто-то убил»
Накануне днем родственникам семьи позвонил взволнованный сын Яны, который рассказал, что нашел маму мертвой.
— Он рассказал, что якобы не знает, кто убил женщину, и нашел он ее уже мертвой, — рассказал V1.RU один из тех, кто оказался близко знаком с трагедией в семье Яны. — Но у него всё было в крови, вся одежда в пятнах.
Позже 15-летний мальчик шокирует всех своим признанием: маму убил он сам, забив ее молотком.
«Хотел попасть в сердце»
Юноша выдвигал разные версии совершения преступления. Изначально он уверял, что ему нужны были деньги, а потом сообщил, что всему виной то, что мама недооценивала его.
15-летний парнишка хорошо учился в своей гимназии, был членом «Юнармии», много читал и интересовался наукой.
— Он рассказал, что мама якобы всегда говорила ему, что он ничего не добьется в жизни и не сможет, — рассказали знакомые с ситуацией в семье волгоградцы.
Как стало известно V1.RU, юноша пытался попасть женщине в сердце, но перепутал стороны тела и проткнул матери легкое.
«До самого утра читал Достоевского»
Позже мальчик рассказал, что до самого утра читал Достоевского, а после, поняв, что мама его не ценит, пошел ее убивать, взяв молоток. Лишь по предварительным оценкам экспертов, школьник нанес по голове женщины более 20 ударов молотком.
Жестокое убийство было совершено 25 января. Однако соседи до последнего не слышали никаких посторонних или подозрительных звуков из квартиры убитой.
— Девушка, нас кто сегодня только не опрашивал, — рассказали журналистам волгоградцы. — У меня уже давление поднялось от этой истории. Оставьте нас в покое.
Как рассказали коллеги женщины, Яна никогда не жаловалась на жизнь, хотя ей и бывало нелегко. Она одна воспитывала сына, об отце мальчика они слышали редко.
— У нее мама где-то недалеко живет. Помогала ей. А вообще, она очень любила сына, часто о нем рассказывала, — поделились сотрудники гипермаркета, где работала убитая.
Другие коллеги женщины ранее рассказывали, что вот-вот у Яны должен был начаться отпуск.
— Ее звали Яна, она была самой доброй и положительной в нашей команде. С 1 февраля должна была пойти в отпуск, планировала поехать отдохнуть в Адлер. О сыне всегда говорила только хорошее... Мы сегодня все в шоке от случившегося. Царствие небесное, Яна, — переживает коллега убитой.
Воткнул нож в шею
Накануне в Следственном комитете рассказывали подробности об убийстве. Однако и на тот момент следователям не были известны мотивы мальчика.
— Трагедия произошла утром 25 января, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова. —
Подруги женщины признаются, что не могут поверить в случившееся.
— О Яне я ничего плохого сказать не могу, она была добрая, отзывчивая и жизнерадостная, о сыне отзывалась всегда хорошо, не могу поверить в то, что ее убили, и уж тем более в то, что это сделал ее сын… — рассказала подруга убитой.