«До утра читал Достоевского, а потом пошел убивать»: за что отличник-юнармеец зверски расправился со спящей матерью

Вечерами Яна и ее сын собирались дома, делились впечатлениями, разговаривали — так было до 25 января 2023 года. В этот день, по предварительным, данным мальчик зверски расправился со своей мамой.



«Маму кто-то убил»

Накануне днем родственникам семьи позвонил взволнованный сын Яны, который рассказал, что нашел маму мертвой.

— Он рассказал, что якобы не знает, кто убил женщину, и нашел он ее уже мертвой, — рассказал V1.RU один из тех, кто оказался близко знаком с трагедией в семье Яны. — Но у него всё было в крови, вся одежда в пятнах.