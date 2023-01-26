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Тема дняМужчина умер к приезду скорой на пожаре
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Спасатели эвакуировали мужчину из пожара в Дзержинском районе, но он умер к приезду скорой

Одиннадцать человек самостоятельно эвакуировались из пожара

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Пожар начался рано утром

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В Новосибирске рано утром 26 января загорелось двухэтажное здание по адресу Промкирпичная, 11. Как сообщают в пресс-службе МЧС, один человек погиб.

Сообщение о пожаре в Дзержинском районе в МЧС поступило в 05:49. Первые подразделения спасателей прибыли на место через 5 минут.

— Было установлено, что на втором этаже двухэтажного жилого дома в квартире происходит горение домашних вещей на площади 20 кв. м. Из горящей квартиры был эвакуирован пострадавший на свежий воздух. Пострадавшему была оказана первая доврачебная помощь, прибывшие сотрудники 03 констатировали смерть, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Открытое горение было потушено за <nobr class="_">25 минут</nobr>

Открытое горение было потушено за 25 минут

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Из здания также самостоятельно эвакуировались 11 человек. В 06:20 открытое горение было ликвидировано. Как сообщает подписчик группы «АСТ-54», погибшему было 49 лет. Как добавляет подписчик, в пожаре погибли 8 кошек.

В начале января два человека погибли в пожаре в поселке Ягодном в Карасукском районе Новосибирской области.

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