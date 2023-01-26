Спасатели эвакуировали мужчину из пожара в Дзержинском районе, но он умер к приезду скорой

В Новосибирске рано утром 26 января загорелось двухэтажное здание по адресу
Сообщение о пожаре в Дзержинском районе в МЧС поступило в 05:49. Первые подразделения спасателей прибыли на место через
— Было установлено, что на втором этаже двухэтажного жилого дома в квартире происходит горение домашних вещей на площади 20
Из здания также самостоятельно эвакуировались 11 человек. В 06:20 открытое горение было ликвидировано. Как сообщает подписчик группы
В начале января два человека погибли в пожаре в поселке Ягодном в Карасукском районе Новосибирской области.