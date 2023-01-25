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Сибиряк упал в овраг рядом с железной дорогой: ради его спасения остановили один поезд и пригнали другой

Сотрудник РЖД нашел упавшего по санкам и следам на снегу

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Пострадавшего мужчину передали сотрудникам скорой

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Пожилой мужчина упал в овраг на перегоне Издревая — Жеребцово в Новосибирске. Мужчине помогли полицейские и сотрудники РЖД.

Машинист вечерней электрички Алексей Половников заметил на перегоне Издревая — Жеребцово рядом с путями брошенные санки и следы, уходящие в овраг.

— Ситуация неоднозначная, но машинист решил сообщить эту информацию дежурному ст. Издревая. Все-таки температура в этот день опустились до -15 градусов, ветер порывистый до 10 м/с, — рассказали в официальном телеграм-канале РЖД.

На место отправился полицейский на попутном поезде — дорог поблизости нет. Возле путей он нашел санки, а в овраге — человека.

— Оказалось, пожилой мужчина упал вниз. Из-за полученных травм сам выбраться наверх уже не смог. В одиночку вытащить пострадавшего полицейскому тоже не удалось, мешали крутой склон и глубокие сугробы, — сообщили в РЖД.

На помощь полицейским на следующем поезде приехал машинист депо Инская Сергей Артамошкин. Вдвоем они подняли из оврага пострадавшего, посадили его в локомотив, доставили на Инскую и передали медикам.

В конце декабря новосибирские спасатели помогли 12-летнему мальчику, который повредил ногу и упал в овраг. Ребенок не мог идти сам и лежал в снегу.

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