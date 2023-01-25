Сибиряк упал в овраг рядом с железной дорогой: ради его спасения остановили один поезд и пригнали другой

Пожилой мужчина упал в овраг на перегоне Издревая — Жеребцово в Новосибирске. Мужчине помогли полицейские и сотрудники РЖД.
Машинист вечерней электрички Алексей Половников заметил на перегоне Издревая — Жеребцово рядом с путями брошенные санки и следы, уходящие в овраг.
— Ситуация неоднозначная, но машинист решил сообщить эту информацию дежурному ст. Издревая. Все-таки температура в этот день опустились до -15 градусов, ветер порывистый до
На место отправился полицейский на попутном поезде — дорог поблизости нет. Возле путей он нашел санки, а в овраге — человека.
— Оказалось, пожилой мужчина упал вниз. Из-за полученных травм сам выбраться наверх уже не смог. В одиночку вытащить пострадавшего полицейскому тоже не удалось, мешали крутой склон и глубокие сугробы, — сообщили в РЖД.
На помощь полицейским на следующем поезде приехал машинист депо Инская Сергей Артамошкин. Вдвоем они подняли из оврага пострадавшего, посадили его в локомотив, доставили на Инскую и передали медикам.
В конце декабря новосибирские спасатели помогли