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Кто погиб в скорой помощи, которая загорелась на Северном объезде: комментарий Минздрава НСО

В аварию попала машина Татарской районной больницы

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На месте трагедии работают силовики

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Машина скорой помощи, которая попала в аварию в Коченевском районе, возвращалась из Новосибирска в Татарск, сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Рано утром 24 января медики Татарской ЦРБ привезли в Новосибирск двух пациентов, после чего отправились обратно. В машине на момент ДТП находились три человека: фельдшер и два водителя.

Трагедия произошла около 8 часов на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.

В результате четыре человека погибли: два пассажира УАЗа, а также водитель и пассажир Mitsubishi.

— Пострадали три человека. Их доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм, — добавили в Минздраве.

Следователи проводят проверку. Силовики продолжают работать на месте трагедии.

Редакция НГС продолжает следить за развитием событий в онлайн-трансляции.

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