Кто погиб в скорой помощи, которая загорелась на Северном объезде: комментарий Минздрава НСО

Рано утром 24 января медики Татарской ЦРБ привезли в Новосибирск двух пациентов, после чего отправились обратно. В машине на момент ДТП находились три человека: фельдшер и два водителя.



Трагедия произошла около 8 часов на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.