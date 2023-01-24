Кто погиб в скорой помощи, которая загорелась на Северном объезде: комментарий Минздрава НСО

Машина скорой помощи, которая попала в аварию в Коченевском районе, возвращалась из Новосибирска в Татарск, сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
Рано утром 24 января медики Татарской ЦРБ привезли в Новосибирск двух пациентов, после чего отправились обратно. В машине на момент ДТП находились три человека: фельдшер и два водителя.
Трагедия произошла около 8 часов на Северном объезде. Медицинский УАЗ по касательной задел барьерное ограждение и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Скорая помощь загорелась. Очевидцы вызвали экстренные службы.
В результате четыре человека погибли: два пассажира УАЗа, а также водитель и пассажир Mitsubishi.
— Пострадали три человека. Их доставили в Коченевскую районную больницу. Сейчас врачи ЦРБ и специалисты санитарной авиации оценивают их состояние и характер травм, — добавили в Минздраве.
Следователи проводят проверку. Силовики продолжают работать на месте трагедии.
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