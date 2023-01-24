Смертельное ДТП на Северном объезде: видео, на котором горит машина скорой помощи

Машина скорой помощи выгорела практически полностью после смертельного ДТП на Северном объезде под Новосибирском.
В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с пожаром: скорая помощь горела на обочине.
ДТП произошло сегодня, 24 января, в 8 утра на Северном объезде в Коченевском районе. Водитель скорой помощи УАЗ задел бордюр по касательной и выехал на встречную полосу. УАЗ врезался в «Мицубиси» и загорелся.
В результате четыре человека погибли, еще трех человек госпитализировали, уточнили в Минздраве.
Всю информацию о происшествии корреспонденты НГС собирают в онлайн-трансляции.