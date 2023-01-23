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Тема дняПри разборе завалов сгоревшего дома найдено 2 тела
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При разборе завалов сгоревшего дома в Карасукском районе найдены тела двух погибших

Из дома вывели 7 детей

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Открытое горение пожарные ликвидировали за 19 минут

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Два человека погибли в пожаре в поселке Ягодном в Карасукском районе Новосибирской области. Инцидент произошел 10 января около 02:24.

— На номер 101 поступило сообщение о возгорании в частном четырехквартирном доме. До прибытия сил пожарной охраны из него вышли на свежий воздух 12 человек, из них 7 детей. За 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Во время проливки и разборов завалов были обнаружены тела двух погибших — 46-летнего мужчины и 72-летней женщины.

На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели чрезвычайного ведомства и следователи Следственного комитета. Причина пожара устанавливается.

В поселке Горном Тогучинского района вчера, 22 января, загорелась одна из квартир пятиэтажки. Двух детей спасли с верхних этажей.

ГУ МЧС по Новосибирской областиПогибли в пожареПожарСледователи
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