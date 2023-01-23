При разборе завалов сгоревшего дома в Карасукском районе найдены тела двух погибших

Два человека погибли в пожаре в поселке Ягодном в Карасукском районе Новосибирской области. Инцидент произошел
— На номер 101 поступило сообщение о возгорании в частном четырехквартирном доме. До прибытия сил пожарной охраны из него вышли на свежий воздух 12 человек, из них 7 детей. За 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Во время проливки и разборов завалов были обнаружены тела двух погибших —
На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели чрезвычайного ведомства и следователи Следственного комитета. Причина пожара устанавливается.
В поселке Горном Тогучинского района вчера,