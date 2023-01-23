Двух детей спасли с верхних этажей горящей пятиэтажки в Новосибирской области

В поселке Горный Тогучинского района вчера,
— Прибывшие к месту пожарные с верхних этажей спасли при помощи спасустройств еще четыре человека, в том числе два ребенка. Хозяйка горящей квартиры на четвертом этаже получила отравление продуктами горения в легкой степени, в госпитализации не нуждалась, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Пожарные локализовали возгорание за 36 минут. Открытое горение ликвидировали еще через 13 минут. Предварительно к пожару привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.
В субботу,