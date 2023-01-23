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Двух детей спасли с верхних этажей горящей пятиэтажки в Новосибирской области

Хозяйка квартиры, где произошел пожар, отравилась дымом

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Пожар был на пятом этаже

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В поселке Горный Тогучинского района вчера, 22 января, загорелась одна из квартир пятиэтажки. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 11 человек.

— Прибывшие к месту пожарные с верхних этажей спасли при помощи спасустройств еще четыре человека, в том числе два ребенка. Хозяйка горящей квартиры на четвертом этаже получила отравление продуктами горения в легкой степени, в госпитализации не нуждалась, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Пожарные локализовали возгорание за 36 минут. Открытое горение ликвидировали еще через 13 минут. Предварительно к пожару привел недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В субботу, 21 января, гараж с двумя автомобилями вспыхнул в Новосибирске.

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