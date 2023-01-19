«Я боялся за свою жизнь». Интервью с подозреваемым в убийстве 6-летней девочки — его 4 месяца держали в СИЗО

— Самосуда не было, — говорит Виктор. — Кто верил в меня, что я действительно невиновен, они мне сказали: «Мы верили до самого конца. Мы всем говорили, что это не ты». Выходить на улицу я не боюсь. А почему мне надо бояться? Я любому сейчас покажу вот эту бумажку (показывает постановление о прекращении дела). Некоторые коллеги нашего адвоката спрашивали, зачем меня защищать, на что адвокат говорила: «А вы знаете, что он виновен? Это не доказано». Это самое страшное, когда есть такие люди, которые тебе не верят. Все знали, что у меня самая нехорошая статья, а обвинение в детоубийстве — это черная метка в местах лишения. Я сидел с сокамерником Маратом в СИЗО. Он единственный, кто прочитал мое дело, выслушал меня. Я ему показал и экспертизы. Мне он говорил в СИЗО: «Я и не за них, и не за тебя. Но если подтвердится, что именно ты это сделал, то готовься. Если докажут, ты готовься, ты будешь шерстью и отбросом». Там так подведут, что ты даже не захочешь жить на свете. Там были смотрящие. Один из смотрящих Марату сказал: «По понятиям, ты не должен с ним сидеть вместе в одной камере. У него 105-я за девочку (статья 105, часть 2, пункт «в» УК РФ — «Убийство несовершеннолетнего»). Ты должен его просто (громко стучит кулаком о ладонь) и выкинуть из хаты. Марат ответил: «Я не буду этого делать, пока не доказана его вина, когда докажут — базара нет. Лично это сделаю».

