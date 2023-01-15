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Спецоперация на Украине

В Белгородской области прогремел взрыв в здании с военными. Есть погибшие

В помещении сдетонировали боеприпасы

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Официальной информации о происшествии почти нет

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В Белгородской области прогремел взрыв в здании с военными. Об этом сегодня, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, ЧП случилось в сельском Доме культуры хутора Тоненькое. Пожар произошел ночью.

— Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали десять военнослужащих, — сказал источник.

15 жителей, живущих по соседству с Домом культуры, эвакуировали.

Новость была обновлена. РИА Новости сообщает, что погибли три человека, пострадавших — тринадцать.

БоеприпасВзрывВоенныеПострадалиБелгородская областьСпецоперация на Украине
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