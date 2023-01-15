В Белгородской области прогремел взрыв в здании с военными. Есть погибшие

В Белгородской области прогремел взрыв в здании с военными. Об этом сегодня, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, ЧП случилось в сельском Доме культуры хутора Тоненькое. Пожар произошел ночью.
— Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали. Пострадали десять военнослужащих, — сказал источник.
15 жителей, живущих по соседству с Домом культуры, эвакуировали.
Новость была обновлена. РИА Новости сообщает, что погибли три человека, пострадавших — тринадцать.