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Гараж и 2-этажная пристройка горят на проспекте Дзержинского — пугающее видео пожара

Пострадавших среди людей нет

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Дым поднялся очень густой

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На проспекте Дзержинского, 89 загорелись гараж и административное 2-этажное здание, пристроенное к нему. Площадь пожара составила 400 кв.м.

Здания загорелись около 16:20 сегодня, 15 января.

— В гараже находилось 13 единиц автомобильной и строительной техники. Погибших, пострадавших нет. Локализован, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ЧП Новосибирск / vk.com

Квартира загорелась сегодня в десятиэтажке на улице Забалуева в Новосибирске. Пожар был настолько сильный, что языки пламени вырывались высоко наружу.

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