Гараж и 2-этажная пристройка горят на проспекте Дзержинского — пугающее видео пожара

На проспекте Дзержинского, 89 загорелись гараж и административное 2-этажное здание, пристроенное к нему. Площадь пожара составила 400 кв.м.
Здания загорелись около 16:20 сегодня, 15 января.
— В гараже находилось 13 единиц автомобильной и строительной техники. Погибших, пострадавших нет. Локализован, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар попал на видео, которое было опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».
Квартира загорелась сегодня в десятиэтажке на улице Забалуева в Новосибирске. Пожар был настолько сильный, что языки пламени вырывались высоко наружу.