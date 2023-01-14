Власти Новосибирской области сообщили подробности ДТП с шестью пострадавшими

Власти Новосибирской области сообщили подробности ДТП с фурой и «Газелью». Оно произошло сегодня ночью, 14 января, в Красноярском крае.
— Минтранс региона сообщает, что данное ДТП произошло на
Как добавили в правительстве, все участники ДТП живы. Напомним, что сегодня утром появилось сообщение в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» о том, что на Красноярском шоссе произошло ДТП с шестью пострадавшими. Подписчик группы приложил видео, на котором заметно, что одна из пассажирок застряла между сидениями. Первую помощь оказывали очевидцы.
Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирской области — на момент публикации ответа отдела пропаганды не было. В редакцию поступила информация, что ДТП произошло в Алтайском крае. В Следственном комитете Алтайского края уточнили, что ДТП на их территории не было. Также корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю. Там сообщили, что ДТП с шестью пострадавшими на территории региона не зарегистрировано.
Днем 8 января в Болотнинском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, двое оказались зажаты.