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Власти Новосибирской области сообщили подробности ДТП с шестью пострадавшими

На трассе в Красноярске произошло ДТП с фурой и «Газелью»

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ДТП произошло ночью 14 января

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Власти Новосибирской области сообщили подробности ДТП с фурой и «Газелью». Оно произошло сегодня ночью, 14 января, в Красноярском крае.

— Минтранс региона сообщает, что данное ДТП произошло на 723-м километре трассы Р-255 в Козульском районе на территории Красноярского края. Эта информация подтверждена управлением ГИБДД по Новосибирской области и Ространснадзором, — сообщили в официальном Telegram-канале правительства НСО.

Как добавили в правительстве, все участники ДТП живы. Напомним, что сегодня утром появилось сообщение в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» о том, что на Красноярском шоссе произошло ДТП с шестью пострадавшими. Подписчик группы приложил видео, на котором заметно, что одна из пассажирок застряла между сидениями. Первую помощь оказывали очевидцы.

Корреспондент НГС обратилась в ГИБДД по Новосибирской области — на момент публикации ответа отдела пропаганды не было. В редакцию поступила информация, что ДТП произошло в Алтайском крае. В Следственном комитете Алтайского края уточнили, что ДТП на их территории не было. Также корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Красноярскому краю. Там сообщили, что ДТП с шестью пострадавшими на территории региона не зарегистрировано.

Днем 8 января в Болотнинском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, двое оказались зажаты.

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