«Да не хотел я ее убивать». Всё о трагедии в селе, где погибла мать пятерых детей

Детей тоже проверяли на полиграфе

— Я не верю, что это он! — со слезами повторяет пожилая женщина.



Это Раиса Агданцева — мать Александра, бывшего супруга погибшей. О том, что Любовь нашли мертвой, а ее сына обвиняют в убийстве, она услышала несколько часов назад, буквально накануне нашей встречи. Трагическую новость мы и сами узнали уже по дороге в село.

