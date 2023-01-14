«Да не хотел я ее убивать». Всё о трагедии в селе, где погибла мать пятерых детей

И всё-таки была надежда, что она жива. С бывшим мужем у них были непростые отношения. Они развелись, но продолжали жить в одном доме. Предполагали, что, возможно, Любовь, устав от быта или семейных конфликтов, ушла из дома к кому-то из знакомых. Тело женщины нашли 11 января в лесу, под снегом. По подозрению в убийстве задержали ее бывшего мужа Александра.
Что предшествовало беде и почему родные Александра не верят в его виновность? Чтобы узнать это, мы побывали в поселке Коптелово Свердловской области, где случилась эта трагедия.
Детей тоже проверяли на полиграфе
— Я не верю, что это он! — со слезами повторяет пожилая женщина.
Это Раиса Агданцева — мать Александра, бывшего супруга погибшей. О том, что Любовь нашли мертвой, а ее сына обвиняют в убийстве, она услышала несколько часов назад, буквально накануне нашей встречи. Трагическую новость мы и сами узнали уже по дороге в село.
Утром к бабушке в квартиру приехали из опеки, увезли ее внучек в приют: старшую,
— Вцепилась в деда, плачет: я с дедушкой поеду, — рассказывает Раиса. — Я просила: оставьте. Опека говорит: нам так сказали.
Восьмилетнего Егора и десятилетнюю Машу увезли в приют из школы, забрали с уроков.
— Я спросила [сотрудников опеки], могу ли я потом их забрать, [опеку на себя оформить]? А мне: «Вы в последнюю очередь, к тому же у вас места мало». Я не понимаю, почему в последнюю очередь, я же с ними со всеми с пеленок [возилась]!
Мать пятерых детей пропала утром 22 декабря. В тот день она собиралась поехать в соседний город и снять там квартиру, чтобы разъехаться с бывшим мужем, отправилась посмотреть будущее жилье. В Реже жили отец и сестра Любови, она собиралась навестить их. Отвезти попросила бывшего свекра Дмитрия.
Дмитрий позвонил ей примерно в 06:30, договориться о времени выезда. Телефон у Любови в тот момент был занят. Сама она так и не перезвонила. «Пусть тогда сама едет», — сказал свекор Раисе и уехал на работу.
Все были уверены, что женщина решила поехать в город сама, однако вечером она так и не вернулась. Первым начал тревожиться бывший муж. Он попросил маму набрать Любовь (номер бывшего супруга у той был в черном списке). Набрали — недоступна. Позвонили родственникам в Реж. Выяснили, что ни к отцу, ни к сестре она в тот день не заезжала. Позвонили участковому, та сначала сказала, что три дня (когда положено искать взрослого человека) еще не прошли. Но всё-таки заявление в полицию приняли в тот же вечер.
…Любовь искали почти три недели. Волонтеры прочесывали леса вдоль трассы. Полиция опрашивала родных, бывшего мужа проверили на полиграфе. Проверка показала, что к пропаже бывшей жены Александр непричастен. Когда усилился мороз, активные выезды в лес вынужденно прекратили, на их место пришел информационный поиск. На Новый год дети и все родственники загадывали одно желание: чтобы Любовь нашлась. Ее бывший муж говорил матери: пусть найдется любой, хоть покалеченная, хоть инвалид, буду за ней ухаживать. Но — тишина.
А 10 января вдруг всё активно закрутилось. Следователи приехали в дом к Александру, провели обыск, машину увезли на эвакуаторе на осмотр, а его самого — в следственный отдел Алапаевска. Предложили еще раз пройти полиграф.
— Перед тем как Сашу увозили, он был сам не свой. Его трясло, — говорит мать. — Он хотел отказаться от детектора, но, видимо, настояли. Вечером он позвонил мне с чужого номера, видимо, в полиции дали [телефон]. Сказал: «Если сегодня не вернусь, то не вернусь никогда». Утром снова позвонил, уже с другого номера, сказал: «Меня закрыли, больше не выпустят».
В тот же день следователи досмотрели машину Дмитрия. После этого его повезли проверять на полиграфе. Двух дочек Любови и Александра — Настю и Машу — также увезли на допрос.
— Забрали из школы, сказали, что я их жду в отделе полиции, — говорит Раиса. — Я уже позже об этом узнала, срочно поехала в Алапаевск.
По словам бабушки,
Ни Раиса, ни ее муж Дмитрий (отчим Александра) не верят в его виновность. Старшая внучка про тот день, когда пропала Любовь, рассказывает следующее: утром, примерно часов в шесть, мама сняла черную куртку и тихонечко ушла. Отец спал, он работал в одном ИП на грейдере, у него в тот день был выходной. Школу дети чуть не проспали, бабушка разбудила их звонком. Пришли из школы, отец был дома, машина стояла рядом, вроде как под снегом. Вечером Александр затопил баню для детей, позвал мать.
— Уже дома Настя, плача, рассказывала, как в полиции они говорили: «Папа из дома не выходил». А им: «Девочки, почему вы врете?» Они: «Мы не врем». Начали пугать ГМИ (имеется в виду центр социальной помощи семье и детям «Гименей». — Прим. ред.): мол, там вы по-другому заговорите, — делится бабушка. — Уверена, детей легко заставить сказать правду, надавить или поймать на противоречиях, запутать. Но ведь они твердят одно и то же: папа был дома!
Во время нашей беседы до Раисы по видеосвязи дозвонилась старшая внучка. Сквозь слезы Настя стала просить забрать их. О том, что мамы нет, детям уже сказали — то ли в приюте, то ли сотрудники опеки.
— Она (девочка называет имя. — Прим. ред.) говорит, что это папа… что точно он. Я им не верю, — кричит Настя.
Бабушка отвечает девочке, что тоже не верит и что заберет их всех домой.
Дмитрий на нервах выбегает из комнаты, закрывая лицо руками — из носа бежит кровь. Такое у него второй день, видимо, от скачка давления.
Мама Любови в этот день не могла ни с кем разговаривать. Она даже не смогла найти силы поехать в морг на опознание дочери. На эту обязательную процедуру отец отправился один. После этого вместе с другими родственниками он приехал в Коптелово: нужно было обсудить похороны.
Школьная любовь
Любовь и Александр дружили еще класса с шестого, им было тогда лет по 11–12. Саша был на год старше, Люба была его первой любовью. В старших классах она после развода родителей уехала жить в Реж с отцом. Но общаться продолжали.
В 18 лет Александр попал в нехорошую историю, его задержали за кражу: с приятелями «раздели» трактор, сняли с него запчасти. Парня осудили на три года колонии. Любовь обещала его дождаться. Не дождалась, вышла замуж, родила сына.
Брак распался. Когда пара снова начала встречаться, Максиму, сыну Любови, было года два. Раиса вспоминает:
— Помню, приехала я с работы и вижу: в подъезде стоят (в поселке есть многоквартирные дома. — Прим. ред.). Говорю: если встречаетесь, веди внука [нашего будущего] знакомить. Привела его, помню, он маленький совсем, сразу нам: баба, деда. Они, когда поженились, уехали в город работать, а Максим у нас жил, я его в садик водила. Внуки для нас — это всё.
Про отношения супругов родные и знакомые говорят разное. Счастливыми, безмятежными и светлыми чувства двух супругов назвать точно нельзя. Психологи бы наверняка сказали что-то про разрушающую связь.
Подруги Любови, с которыми она работала в магазине, рассказывали, что она часто приходила на работу в синяках, жаловалась на побои от мужа, даже падала в обморок.
Родственники Александра говорят, что это неправда. Якобы был только один-единственный случай, когда он ударил жену (об этом расскажем ниже). А в обморок Любовь могла упасть от низкого гемоглобина и анемии, муж возил ей таблетки.
Людмила, мама Любови, еще до того, как нашли тело дочери, в интервью «Четвертому каналу» говорила, что та жаловалась ей на бывшего мужа. «Я, говорит, боюсь, он меня убьет». При этом спокойно, по-житейски описала Александра так: «Трезвый-то он ничё, но когда пьяный, крышу сносит».
При этом родители с обеих сторон поддерживали семью с детьми как могли. Муж работал на грейдере, жена — продавцом в поселковом магазине «Успех». Доход для такой крупной семьи был не очень большой, но со стороны отца и матери Любови была хорошая финансовая помощь. Мать даже купила им в кредит машину «Ларгус», чтобы зять мог ездить в город на работу. Мама и отчим Александра не отказывали, если надо было поводиться с внуками.
Относительно отцовства детей, по словам родных Александра, в поселке ходили разные слухи. Мол, не все дети от него, а младшая дочка так вообще на него не похожа. Раиса уверяет, что все эти разговоры не на пустом месте и поводы действительно были. Отца семьи эти намеки задевали, он раздражался. Родные и подруги погибшей говорят, что все эти подозрения — мнительность и фантазии мужа. Впрочем, всех детей он любил и считал своими.
— Он всех, кто так говорил [что не его дети], затыкал. Все дети наши, родные, — уверена Раиса. — И Люба как мать тоже хорошая была, заботливая.
Осенью Любовь написала на бывшего мужа заявление в полицию, когда он избил ее. Александру выписали административный штраф. Тогда он объяснил всем, что увидел некую любовную переписку, вспылил, не рассчитал сил, она упала с крыльца и сильно ударилась.
— Они вообще очень оба ревнивые были, — вздыхает бабушка. — У них из-за этого даже не было общих друзей. Оба ревновали друг к другу безумно. Она то любит его, то ненавидит. Меня упрекала: вы тирана воспитали. Я говорю: он не тиран, у нас никогда такого [рукоприкладства] в семье не было.
…Часть стены в небольшой комнате родителей Александра увешана семейными фотографиями. Центральный снимок в белой рамке — в виде большого сердечка: свадебное фото Раисы с мужем Дмитрием. Когда они поженились, ей было 30, ему — лишь 23, а Саше, сыну от первого брака, исполнилось семь.
С тех пор прошло 30 лет. Вокруг центрального снимка — фотографии детей и внуков. На одной из них Александр и Любовь, еще совсем юные, улыбаются. Они прожили вместе 15 лет.
Раиса снова рассказывает:
— Понимаете, он ее любил безумно. После развода на коленях перед ней стоял, просил всё вернуть обратно. Внучка мне рассказывала, переживала: зачем папа так унижается? — рассказывает бабушка. — И внучки мне говорят, что после развода он ее и пальцем не трогал.
Любовь и Александр несколько месяцев жили вместе. Договорились после праздников поехать к нотариусу, переписать свои доли собственности на детей. Александр собирался съехать на съемную квартиру, а жену и детей оставить в доме. Но Любовь вдруг объявила, что не будет дожидаться его и съедет первой.
За какое-то время до трагедии у нее в соцсети появился новый друг: красавец-турок (судя по фотографии на странице). В его профиле было пояснение, что он психолог, живет в Москве. Когда Любовь пропала, даже были предположения, что поехала к нему. Но, видимо, ничего личного в их переписке не было, женщина просто обращалась за психологической консультацией.
— Он ей мозги, видимо, и вправил, — качает головой Раиса. — Она замкнутой стала.
Видимо, отчасти после этих переписок Любовь решилась на перемены — уехать из поселка, начать новую жизнь, возможно, с новыми отношениями.
Но до города и новой жизни она так и не доехала.
«Ты ведь невиновен?»
Переписку, вызвавшую приступ ревности и гнева, Любовь вела со старым другом Владимиром, они были знакомы еще с юности. По словам мужчины, когда-то Любовь обещала и ему, что дождется из армии, но вышла замуж, а потом выбрала Александра.
Владимир уверяет нас, что поводов для ревности именно сейчас не было, у них остались только дружеские отношения. В последнее время Любовь жаловалась ему на угрозы от бывшего мужа, но бросить всё и уйти не могла из-за детей — «Он всё время твердил ей: никому тебя не отдам, или будешь моей, или убью».
И тем не менее Любовь сама (!) попросила бывшего мужа отвезти ее в Реж, чтобы посмотреть съемную квартиру. Почему она обратилась к Александру, если боялась его угроз и между ними всё было настолько плохо, — непонятно. Возможно, в этих долгих нездоровых (а может, и обычных для многих?) отношениях наступило очередное перемирие.
Вот официальная версия следствия. «В день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом», — говорится в пресс-релизе свердловской полиции.
На теле, которое пролежало в снегу почти три недели, обнаружили признаки насильственной смерти.
На суд по избранию меры пресечения вместе с мамой и сестрой Александра Марией приехал старший сын Любови. Максиму 17 лет, скоро будет совершеннолетним, опека его не тронула. Он работает и учится в Екатеринбурге, живет у Марии.
Парень, в отличие от бабушки и тети, уверен в виновности отчима. Журналистам заявил, что Александр «не раз поднимал руку на мать», и он сделает всё, чтобы того посадили надолго.
Следователь, зачитывая ходатайство о заключении под стражу, сказал, что Александр сам во всём признался, рассказал, что задушил свою жертву, и показал, где спрятал тело.
Но остался непонятный момент: сумку и телефон погибшей так и не нашли. Бывший муж говорит, что бросил всё рядом. Но если он действительно сознался в самом страшном, то какой смысл скрывать такие детали?
Когда шло заседание суда, Раиса не выдержала и закричала: «Саша, скажи, ты ведь невиновен! Скажи!»
Он молчал, что-то отвечал знаками. Мама и сестра прочитали в этом что-то свое: что его заставили признаться.
Судья перед вынесением решения спросил: «Вас обвиняют в тяжком преступлении, вам есть что сказать?» Александр ответил: «Да не хотел я ее убивать». По решению суда его арестовали на два месяца, а затем предъявили обвинение по статье «Убийство».
Раиса Агданцева собирается выяснить с помощью проверки, оказывалось ли на ее сына физическое давление. Также она готовит документы, чтобы забрать детей из приюта. А семья Любови пока так и не может похоронить дочь. Они дожидаются судмедэкспертизы, которая должна установить точную причину ее смерти.
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