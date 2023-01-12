Толпа новосибирских подростков устроила массовый забег через дорогу в кино — видео, которым заинтересовались в ГИБДД

В Красноярске новосибирские подростки массово перебежали проезжую часть, чтобы попасть на сеанс кино.
Видео происшествия появилось 11 января в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». Инцидентом заинтересовалась местная автоинспекция.
— Несовершеннолетние приехали в краевой центр из Новосибирска на соревнования по плаванию в сопровождении двух тренеров, — сообщается в официальной группе УГИБДД ГУ МВД России по региону в соцсети «ВКонтакте». — Автополицейские установили, что подростки направлялись в кинотеатр.
В результате сотрудники ведомства направили экипаж ДПС в развлекательное учреждение. По завершении фильма в кинозале с подростками провели профилактическую работу.
По данным ведомства, после происшествия сопровождавшим детей тренерам грозит административная ответственность за нарушение ПДД. Информацию о случившемся специалисты намерены передать в отделение по делам несовершеннолетних по месту жительства.
— По данному факту проводится проверка, — указано в сообщении.
Накануне стало известно о том, что в Новосибирской области 15-летний подросток угнал автомобиль у отца. Школьник нашел ключи от транспортного средства и решил поехать кататься.