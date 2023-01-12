Как тушили три частных дома на левом берегу Новосибирска — впечатляющее видео

Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в частном секторе Ленинского района Новосибирска.
Три деревянных частных дома загорелись сегодня около 9 часов утра на улице
К моменту прибытия пожарных три дома горели открытым огнем, по предварительным оценкам, площадь возгорания составила
— На реагирование было привлечено 53 человека и 18 единиц специальной техники, в том числе от МЧС — 41 человек и 12 единиц техники, — рассказал НГС начальник пресс-службы регионального главка МЧС Павел Винаков.
В 10:30 открытое горение было локализовано, сейчас спасатели проливают обгорелые конструкции, чтобы избежать повторного возгорания.
Ранее НГС писал о пожаре, который произошел на новогодних каникулах на МЖК. Из-за неправильно установленного фейерверка там загорелись четыре балкона.