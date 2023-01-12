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Как тушили три частных дома на левом берегу Новосибирска — впечатляющее видео

Сейчас спасатели проливают обгоревшие конструкции

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Пожар тушили более 40 спасателей

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Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение на пожаре в частном секторе Ленинского района Новосибирска.

Три деревянных частных дома загорелись сегодня около 9 часов утра на улице 3-й Кустарной. Впечатляющие кадры работы пожарных опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.

Жители домов успели выйти на улицу и не пострадали

Жители домов успели выйти на улицу и не пострадали

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К моменту прибытия пожарных три дома горели открытым огнем, по предварительным оценкам, площадь возгорания составила 300 кв. м.

— На реагирование было привлечено 53 человека и 18 единиц специальной техники, в том числе от МЧС — 41 человек и 12 единиц техники, — рассказал НГС начальник пресс-службы регионального главка МЧС Павел Винаков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МЧС России по НСО

В 10:30 открытое горение было локализовано, сейчас спасатели проливают обгорелые конструкции, чтобы избежать повторного возгорания.

Сейчас спасатели разбирают завалы и проливают дома

Сейчас спасатели разбирают завалы и проливают дома

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Ранее НГС писал о пожаре, который произошел на новогодних каникулах на МЖК. Из-за неправильно установленного фейерверка там загорелись четыре балкона.

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