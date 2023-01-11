«Проснулась от его плача»: младенец спас многодетную семью от пожара

Ночью 11 января под Новосибирском в доме многодетной семьи произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, жильцов спас плач грудного ребенка.
По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ «СПО Учхоз» в Новосибирском районе. Сообщение о возгорании в доме, где проживают трое детей и их родители, поступило специалистам в 03:06.
— Младшему ребенку всего семь месяцев. Я проснулась от его плача, малыша нужно было покормить, — цитируются в сообщении слова жительницы дома Евгении. — Я почувствовала запах дыма, но не придала этому значение. Затем включила свет и увидела, что дым начал распространяться по всему полу.
После женщина разбудила домочадцев и вместе с ними вышла на улицу, вызвав пожарных. К прибытию специалистов внутри здания было плотное задымление. Ликвидировать возгорание пожарных удалось за 18 минут.
— Огонь повредил утеплитель, потолочное перекрытие возле трубы отопления в котельной, встроенной в дом, на площади 1 квадратный метр, — указано в сообщении. — По предварительным данным, неправильный монтаж дымохода котла отопления привел к пожару в доме.
Как сообщила жительница дома Евгения, семья купила новый дом осенью прошлого года. После пожара здание осталось пригодным для жилья.
В конце декабря два малыша погибли в результате пожара в Первомайском районе Новосибирска. После происшествия полиция возбудила уголовное дело в отношении матери несовершеннолетних.