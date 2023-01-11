«Проснулась от его плача»: младенец спас многодетную семью от пожара

Ночью 11 января под Новосибирском в доме многодетной семьи произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, жильцов спас плач грудного ребенка.



По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ «СПО Учхоз» в Новосибирском районе. Сообщение о возгорании в доме, где проживают трое детей и их родители, поступило специалистам в 03:06.

