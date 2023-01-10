«Опознали по семейной татуировке»: родные погибшего в Макеевке бойца рассказали, как простились с солдатом

— Мы держали связь по переписке. Я не писала ему прямо каждый день, но раз в 4 дня спрашивала о его состоянии. Не считала нужным беспокоить его лишний раз. Он отвечал мне, что всё нормально. Я лично не участвовала в закупке вещей для Асхата, но жена и мать сами покупали ему полностью обмундирование: и берцы, и каску, и бронежилет.

По словам родных, о дате отправки на СВО, мобилизованных не предупреждали заранее. Также до последнего не знали и точное место дислокации военных.

— Я в этот момент была на работе, поэтому приехать проститься с братом не успела. Их просто привезли в деревню, и родные, которые были там, смогли проститься с Асхатом. О том, что идут проводы, я узнала среди ночи по фотографиям. Ревела очень сильно. Спрашивала, почему он не предупредил, но он просто сам не успел всем сказать.