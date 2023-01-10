«Опознали по семейной татуировке»: родные погибшего в Макеевке бойца рассказали, как простились с солдатом

В большой казахской семье Асимовых из Пестравского района горе. 1 января 2023 года погиб сын, брат, муж... Асхат Асимов был в числе тех самарских мобилизованных, которые попали под обстрел из американских систем залпового огня HIMARS в Макеевке. В память о бойце журналисты 63.RU поговорили с двоюродной сестрой погибшего Алией, которая рассказала, каким был Асхат и как семья узнала, что его больше нет.
«Людей не делил по происхождению»
Асхат родился в Пестравском районе Самарской области в селе Тяглое Озеро. В школе учился на четверки и имел большое количество разнообразных увлечений.
— Он был хорошистом в школе у нас. Учеба ему давалась легко, но, как говорят, был бы ремень, стал бы отличником. Он участвовал везде: и в спортивных соревнованиях, и в художественной самодеятельности. Везде он был нарасхват: общительный, незлой. Рвался за справедливость, за правду, заступался за слабых. Животных любил очень, особенно лошадей. Дружил со всеми, не делил людей по происхождению. Со всеми общий язык мог найти, хоть с русскими, хоть с армянами, хоть с кем.
После школы молодой человек окончил колледж в Новокуйбышевске по специальности «программирование». Разбирался в компьютерах и помогал родным и друзьям в починке техники. Однако работы айтишником в деревне найти не удалось, и Асхат устроился в колхоз.
«Мама уговаривала его не идти»
— Работал водителем то на комбайне, то на КАМАЗе, а когда началась частичная мобилизация, в отделе кадров по какой-то причине не оформили на него бронь, и его призвали, — вспоминает Алия.
Повестку Асхату принесли на работу. С ней он примчался домой к родным и сообщил им новость, а на утро следующего дня его увезли.
— У него была возможность, как это говорят сейчас, отмазаться. И за границу он мог уехать, и по здоровью получить отсрочку, но не стал юлить. Вся семья была в ужасе. Мама ревела, уговаривала его не идти, но он ее успокоил и сказал: что суждено, то суждено.
«Купили ему и берцы, и каску, и бронежилет»
По словам близких, полное обмундирование для Асхата родные собирали самостоятельно и отправляли в часть. Бойца прикрепили к 44-му полку. Сначала молодой человек базировался в воинской части поселка Рощинский, но когда мобилизованных стало слишком много, Асхата перевели в Кинель.
— Мы держали связь по переписке. Я не писала ему прямо каждый день, но раз в 4 дня спрашивала о его состоянии. Не считала нужным беспокоить его лишний раз. Он отвечал мне, что всё нормально. Я лично не участвовала в закупке вещей для Асхата, но жена и мать сами покупали ему полностью обмундирование: и берцы, и каску, и бронежилет.
По словам родных, о дате отправки на СВО, мобилизованных не предупреждали заранее. Также до последнего не знали и точное место дислокации военных.
— Я в этот момент была на работе, поэтому приехать проститься с братом не успела. Их просто привезли в деревню, и родные, которые были там, смогли проститься с Асхатом. О том, что идут проводы, я узнала среди ночи по фотографиям. Ревела очень сильно. Спрашивала, почему он не предупредил, но он просто сам не успел всем сказать.
«Он прислал фото за несколько минут до гибели»
Алия рассказывает, что в ПТУ в Макеевке военных распределили временно. Асхат пробыл там ровно 10 дней.
— Он даже не воевал. Их просто разбомбили. Кроме Асхата, в Макеевке был и его брат Бауржан. Его подразделение базировалось буквально в километре от того злополучного места. В тот день они должны были встретиться, так как находились близко, но за несколько часов до атаки Бауржан написал, что встретиться у них не получится, так как его подразделение срочно меняет место дислокации и покидает Макеевку. Их отбросили на 7 километров от города, а бригаду Асхата оставили. В ней в основном были самарские. В ночь на 1 января Бауржан все-таки приехал на дислокацию брата — разбирать руины.
По словам Алии, за несколько минут до трагедии Асхат успел сделать фотографию с сослуживцами. Ребята сидели за скромным новогодним столом.
— Сначала мы узнали, что разбомбили Макеевку, где находится Асхат. О том, что Асхата не стало, нам сказал его сослуживец. Он вышел покурить, когда в здание попал снаряд. А говорят, что курение убивает... Оказывается, не всегда. На месте здания остались руины. Он сам достал Асхата, когда тот был уже мертв. Родные не поверили и не верили до тех пор, пока не увидели его тело, — говорит сестра бойца.
«Цинковый гроб родные вскрыли»
— На опознание родителям не пришлось ехать. В Ростове находился двоюродный брат Асхата — Тимур. Он приехал в центр 522. Там показывали фотографии погибших. У нас, Асимовых, есть семейная татуировка, у Асхата она была на лопатке, поэтому ничего перепроверять и делать ДНК не пришлось. Он был целый, только голова пробита и переломан позвоночник. Не знаем, какая травма была первой.
Асхата привезли в цинковом гробу в военной форме. Родственники встречали его в аэропорту Курумоч. Алия говорит, что родные вскрыли гроб, чтобы захоронить военного по мусульманским традициям.
— Похоронили в поселке Садовка, недалеко от родного села, на мусульманском кладбище. На похоронах было очень много людей. Мы не ожидали такого. Человек 400, точное число не узнать. Некоторые приезжали, прощались и сразу уезжали.
Асхату было всего 29 лет. У него осталась семья. Двое детей: дочка и сын.
— С дочкой Аминой они очень близки были. Он в ней души не чаял, а она — в нём. С сыном, Ренатом, как с мальчиком они все-таки меньше нежности друг к другу проявляли. Жена Асхата, Оксана, очень талантливая, работает парикмахером и в своей сфере большая молодец. Если я, двоюродная сестра, реву, находясь не рядом с ним, то там его семья вообще убивается. Никто не ожидал такого...
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О трагедии в Макеевке сообщили 2 января 2023 года. ВСУ нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS в ночь на 1 января 2023 года по пунктам временной дислокации российских военных.
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