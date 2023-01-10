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Спецоперация на Украине

«Опознали по семейной татуировке»: родные погибшего в Макеевке бойца рассказали, как простились с солдатом

Асхата Асимова из Самарской области призвали по частичной мобилизации

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Асхат служил в 44-м полку, бойцов которого расквартировали в том злополучном здании ПТУ...

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В большой казахской семье Асимовых из Пестравского района горе. 1 января 2023 года погиб сын, брат, муж... Асхат Асимов был в числе тех самарских мобилизованных, которые попали под обстрел из американских систем залпового огня HIMARS в Макеевке. В память о бойце журналисты 63.RU поговорили с двоюродной сестрой погибшего Алией, которая рассказала, каким был Асхат и как семья узнала, что его больше нет.

«Людей не делил по происхождению»

Асхат родился в Пестравском районе Самарской области в селе Тяглое Озеро. В школе учился на четверки и имел большое количество разнообразных увлечений.

— Он был хорошистом в школе у нас. Учеба ему давалась легко, но, как говорят, был бы ремень, стал бы отличником. Он участвовал везде: и в спортивных соревнованиях, и в художественной самодеятельности. Везде он был нарасхват: общительный, незлой. Рвался за справедливость, за правду, заступался за слабых. Животных любил очень, особенно лошадей. Дружил со всеми, не делил людей по происхождению. Со всеми общий язык мог найти, хоть с русскими, хоть с армянами, хоть с кем.

После школы молодой человек окончил колледж в Новокуйбышевске по специальности «программирование». Разбирался в компьютерах и помогал родным и друзьям в починке техники. Однако работы айтишником в деревне найти не удалось, и Асхат устроился в колхоз.

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«Мама уговаривала его не идти»

— Работал водителем то на комбайне, то на КАМАЗе, а когда началась частичная мобилизация, в отделе кадров по какой-то причине не оформили на него бронь, и его призвали, — вспоминает Алия.

Повестку Асхату принесли на работу. С ней он примчался домой к родным и сообщил им новость, а на утро следующего дня его увезли.

— У него была возможность, как это говорят сейчас, отмазаться. И за границу он мог уехать, и по здоровью получить отсрочку, но не стал юлить. Вся семья была в ужасе. Мама ревела, уговаривала его не идти, но он ее успокоил и сказал: что суждено, то суждено.

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«Купили ему и берцы, и каску, и бронежилет»

По словам близких, полное обмундирование для Асхата родные собирали самостоятельно и отправляли в часть. Бойца прикрепили к 44-му полку. Сначала молодой человек базировался в воинской части поселка Рощинский, но когда мобилизованных стало слишком много, Асхата перевели в Кинель.

— Мы держали связь по переписке. Я не писала ему прямо каждый день, но раз в 4 дня спрашивала о его состоянии. Не считала нужным беспокоить его лишний раз. Он отвечал мне, что всё нормально. Я лично не участвовала в закупке вещей для Асхата, но жена и мать сами покупали ему полностью обмундирование: и берцы, и каску, и бронежилет.

По словам родных, о дате отправки на СВО, мобилизованных не предупреждали заранее. Также до последнего не знали и точное место дислокации военных.

— Я в этот момент была на работе, поэтому приехать проститься с братом не успела. Их просто привезли в деревню, и родные, которые были там, смогли проститься с Асхатом. О том, что идут проводы, я узнала среди ночи по фотографиям. Ревела очень сильно. Спрашивала, почему он не предупредил, но он просто сам не успел всем сказать.

У Асхата был позывной Казах

У Асхата был позывной Казах

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«Он прислал фото за несколько минут до гибели»

Алия рассказывает, что в ПТУ в Макеевке военных распределили временно. Асхат пробыл там ровно 10 дней.

— Он даже не воевал. Их просто разбомбили. Кроме Асхата, в Макеевке был и его брат Бауржан. Его подразделение базировалось буквально в километре от того злополучного места. В тот день они должны были встретиться, так как находились близко, но за несколько часов до атаки Бауржан написал, что встретиться у них не получится, так как его подразделение срочно меняет место дислокации и покидает Макеевку. Их отбросили на 7 километров от города, а бригаду Асхата оставили. В ней в основном были самарские. В ночь на 1 января Бауржан все-таки приехал на дислокацию брата — разбирать руины.

По словам Алии, за несколько минут до трагедии Асхат успел сделать фотографию с сослуживцами. Ребята сидели за скромным новогодним столом.

— Сначала мы узнали, что разбомбили Макеевку, где находится Асхат. О том, что Асхата не стало, нам сказал его сослуживец. Он вышел покурить, когда в здание попал снаряд. А говорят, что курение убивает... Оказывается, не всегда. На месте здания остались руины. Он сам достал Асхата, когда тот был уже мертв. Родные не поверили и не верили до тех пор, пока не увидели его тело, — говорит сестра бойца.

По словам родных, Асхат всегда заступался за слабых

По словам родных, Асхат всегда заступался за слабых

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«Цинковый гроб родные вскрыли»

— На опознание родителям не пришлось ехать. В Ростове находился двоюродный брат Асхата — Тимур. Он приехал в центр 522. Там показывали фотографии погибших. У нас, Асимовых, есть семейная татуировка, у Асхата она была на лопатке, поэтому ничего перепроверять и делать ДНК не пришлось. Он был целый, только голова пробита и переломан позвоночник. Не знаем, какая травма была первой.

Асхата привезли в цинковом гробу в военной форме. Родственники встречали его в аэропорту Курумоч. Алия говорит, что родные вскрыли гроб, чтобы захоронить военного по мусульманским традициям.

Похоронили в поселке Садовка, недалеко от родного села, на мусульманском кладбище. На похоронах было очень много людей. Мы не ожидали такого. Человек 400, точное число не узнать. Некоторые приезжали, прощались и сразу уезжали.

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Асхату было всего 29 лет. У него осталась семья. Двое детей: дочка и сын.

— С дочкой Аминой они очень близки были. Он в ней души не чаял, а она — в нём. С сыном, Ренатом, как с мальчиком они все-таки меньше нежности друг к другу проявляли. Жена Асхата, Оксана, очень талантливая, работает парикмахером и в своей сфере большая молодец. Если я, двоюродная сестра, реву, находясь не рядом с ним, то там его семья вообще убивается. Никто не ожидал такого...

Асхата Асимова посмертно наградили орденом Мужества...

О трагедии в Макеевке сообщили 2 января 2023 года. ВСУ нанесли удар из американских систем залпового огня HIMARS в ночь на 1 января 2023 года по пунктам временной дислокации российских военных.

4 января стало известно, что число погибших возросло до 89 человек. Раненых военных доставили на лечение в ростовский госпиталь. Почитайте историю одного из выживших бойцов.

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Вечером 6 января в родную область вернулись первые 45 раненых. Второй борт прибыл спустя 2 дня. Между тем в области прошли и первые похороны погибших военных. 9 января в Тольятти и в Самаре также простились с бойцами. На протяжении нескольких дней мы собирали всю самую важную информацию об этой трагедии в онлайн-трансляции.

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