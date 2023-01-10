Снежная лавина перекрыла дорогу в Красноярском крае

Утром 10 января около 30 кубометров снега сошли на дорогу местного значения в Курагинском районе Красноярского края. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. В происшествии никто не пострадал.
Движение на дороге было частично ограничено. Чтобы разгрести завал, привлекли специалистов местного ДРСУ и оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона — семь человек и три единицы техники.
Очистить дорогу удалось спустя почти час. В 07:35 дорогу Курагино — Черемшанка уже открыли в обоих направлениях.
В 2021 году в Красноярском крае был сход лавины посерьезнее. Тогда стихия унесла жизни троих человек, в том числе полуторагодовалого ребенка.
На днях турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области.