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Снежная лавина перекрыла дорогу в Красноярском крае

По подсчетам спасателей, на дороге оказались около 30 кубометров снега

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Дорожники уже освободили проезд от снега

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Утром 10 января около 30 кубометров снега сошли на дорогу местного значения в Курагинском районе Красноярского края. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. В происшествии никто не пострадал.

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Видео: МЧС России

Движение на дороге было частично ограничено. Чтобы разгрести завал, привлекли специалистов местного ДРСУ и оперативную группу пожарно-спасательного гарнизона — семь человек и три единицы техники.

Очистить дорогу удалось спустя почти час. В 07:35 дорогу Курагино — Черемшанка уже открыли в обоих направлениях.

В 2021 году в Красноярском крае был сход лавины посерьезнее. Тогда стихия унесла жизни троих человек, в том числе полуторагодовалого ребенка.

На днях турист из Новосибирской области погиб под лавиной на склоне горы в Поднебесных зубьях в Кемеровской области.

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