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Тема дняПожар в SuperMag на Красном проспекте
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Косметика сгорела в магазине SuperMag на Красном проспекте

В пожаре никто не пострадал

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Эвакуация из жилого дома не потребовалась

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9 января в Новосибирске произошел пожар в магазине косметики SuperMag.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в здании на Красном проспекте, 85.

— Магазин косметики является пристройкой к жилому дому, горит косметическая продукция 15 квадратных метров. Из магазина самостоятельно эвакуировались 4 человека, пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Открытое горение локализовали за 9 минут. К тушению привлекли 19 человек и 6 единиц спецтехники. Эвакуацию в жилом доме не проводили.

Ранее в Новосибирске на Депутатской, 92 вблизи НОВАТа вспыхнуло здание. Инцидент попал на видео.

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НовосибирскКосметикаМагазин косметикиПожар
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