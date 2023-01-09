Косметика сгорела в магазине SuperMag на Красном проспекте

9 января в Новосибирске произошел пожар в магазине косметики SuperMag.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание случилось в здании на Красном проспекте, 85.
— Магазин косметики является пристройкой к жилому дому, горит косметическая продукция 15 квадратных метров. Из магазина самостоятельно эвакуировались 4 человека, пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.
Открытое горение локализовали за 9 минут. К тушению привлекли 19 человек и 6 единиц спецтехники. Эвакуацию в жилом доме не проводили.
Ранее в Новосибирске на Депутатской, 92 вблизи НОВАТа вспыхнуло здание. Инцидент попал на видео.