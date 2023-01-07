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«Машина как волчок»: три иномарки столкнулись на Мочищенском шоссе — видео последствий аварии

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет

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Причиной ДТП могла стать колея

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Массовое ДТП произошло сегодня на 1-м Мочищенском шоссе в Заельцовском районе Новосибирска. Последствия аварии снял на видео читатель НГС Андрей, а также подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС Андрей, «АСТ-54»

Toyota Camry, KIA Rio Mitsubishi Outlander столкнулись сегодня днем, по мнению одной из участниц тройного столкновения, авария произошла из-за колеи на дороге.

— Колесо попало [в колею], ну и буквально через пять метров машина, как волчок, [закрутилась]. Вот она, видно на дороге, — прокомментировала женщина за кадром видео.

По словам очевидцев ДТП, в аварии никто серьезно не пострадал, хотя на место аварии вызвали медиков: в одной из машин был маленький ребенок.

В ГИБДД Новосибирска заявили, что в дежурную часть ДПС заявок на это ДТП не поступало.

Ранее НГС писал о том, что ночное ДТП на Депутатской закончилось конфликтом и дракой. В результате той аварии один человек оказался в больнице, однако травмировался он при столкновении машин или его избил оппонент, предстоит выяснить медикам и полицейским.

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