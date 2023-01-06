«Уехал в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропал 33-летний мужчина

В Первомайском районе Новосибирска пропал
— Ранее мужчина не пропадал, в поле зрения правоохранительных органов не попадал. 5 января занимался обычными рабочими делами. После 18:00 перестал отвечать на звонки. Поздно вечером родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. На это место поехали родные и в сугробе нашли телефон пропавшего. Мужчину так и не обнаружили, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Михаила: рост — 187 сантиметров, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. В день пропажи был одет в черную куртку, черную кепку и черные брюки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или
Ранее в Новосибирске пропал