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«Уехал в неизвестном направлении»: в Новосибирске пропал 33-летний мужчина

Местонахождение сибиряка неизвестно с 5 января

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Ранее мужчина не пропадал

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В Первомайском районе Новосибирска пропал 33-летний Михаил Кравченко. Как сообщили волонтеры, 5 января 2023 года мужчина уехал на автомобиле Toyota Porte серебристого цвета в неизвестном направлении.

— Ранее мужчина не пропадал, в поле зрения правоохранительных органов не попадал. 5 января занимался обычными рабочими делами. После 18:00 перестал отвечать на звонки. Поздно вечером родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По гугл-аккаунту удалось отследить место, где последний раз телефон выходил на связь. На это место поехали родные и в сугробе нашли телефон пропавшего. Мужчину так и не обнаружили, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Михаила: рост — 187 сантиметров, нормального телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. В день пропажи был одет в черную куртку, черную кепку и черные брюки. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам 112 или 8 800 550–71–72.

Ранее в Новосибирске пропал 35-летний Фарух Хамракулов. Известно, что мужчина занимался частным извозом.

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