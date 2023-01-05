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Две «Тойоты» разбились в Советском районе — на Бердском шоссе собираются пробки

Последствия ДТП попали на видео

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Части кузовов от поврежденных автомобилей разбросаны по проезжей части

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5 января на пересечении проспекта Строителей и Бердского шоссе произошло ДТП с двумя «Тойотами». Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Видео с последствиями аварии случайный очевидец опубликовал в Сети. На записи видно, что на перекрестке стоят два разбитых автомобиля — джип Toyota Land Cruiser и седан Toyota Camry. Обе машины имеют характерные для ДТП повреждения: на проезжей части лежит бампер.

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Последствия аварии попали на видео

Видео: Телеграм-канал «АвтоБердск-плюс»

— Ничего себе раздолбались, — комментирует увиденное очевидица.

В результате аварии начали скапливаться пробки — по Бердскому шоссе со стороны Бердска и со стороны улицы Балтийской.

Пробки начали скапливаться в двух направлениях

Пробки начали скапливаться в двух направлениях

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В управлении ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

3 января спасателям при помощи специального инструмента пришлось доставать женщину-водителя «Тойоты» из искореженного салона авто: она потеряла управление, и машина врезалась в столб освещения.

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