Две «Тойоты» разбились в Советском районе — на Бердском шоссе собираются пробки

5 января на пересечении проспекта Строителей и Бердского шоссе произошло ДТП с двумя «Тойотами». Оба автомобиля получили серьезные повреждения.



Видео с последствиями аварии случайный очевидец опубликовал в Сети. На записи видно, что на перекрестке стоят два разбитых автомобиля — джип Toyota Land Cruiser и седан Toyota Camry. Обе машины имеют характерные для ДТП повреждения: на проезжей части лежит бампер.