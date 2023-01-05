Две «Тойоты» разбились в Советском районе — на Бердском шоссе собираются пробки

5 января на пересечении проспекта Строителей и Бердского шоссе произошло ДТП с двумя «Тойотами». Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Видео с последствиями аварии случайный очевидец опубликовал в Сети. На записи видно, что на перекрестке стоят два разбитых автомобиля — джип Toyota Land Cruiser и седан Toyota Camry. Обе машины имеют характерные для ДТП повреждения: на проезжей части лежит бампер.
— Ничего себе раздолбались, — комментирует увиденное очевидица.
В результате аварии начали скапливаться пробки — по Бердскому шоссе со стороны Бердска и со стороны улицы Балтийской.
В управлении ГИБДД по Новосибирску корреспонденту НГС сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.
3 января спасателям при помощи специального инструмента пришлось доставать женщину-водителя «Тойоты» из искореженного салона авто: она потеряла управление, и машина врезалась в столб освещения.