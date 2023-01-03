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Новосибирец с шампанским и подарками скончался на автовокзале в Кузбассе

Сибиряк умер сразу после выхода из автобуса в Кемеровской области

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По прописке мужчина приехал из Новосибирска

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Днем 31 декабря в автовокзале Белова скончался 45-летний мужчина, приехавший в Кемеровскую область из Новосибирска. Моментальная смерть застала новосибирца на ступеньках перед зданием автостанции, сообщили коллегам из NGS42.RU руководство вокзала.

Мужчина скончался сразу после выхода из автобуса, которые двигался по маршруту Новосибирск — Белово днем 31 декабря. К зданию автостанции прибыл местный фельдшер и карета скорой помощи, но спасти пассажира им не удалось. Медики объяснили сотрудникам вокзала, что смерть мужчины наступила моментально, предположительно, от сердечного приступа.

Позже выяснилось, что умерший родом из Новосибирска. Как передали пассажиры автобуса, в котором ехал сибиряк, плохое самочувствие у 45-летнего мужчины наступило во время поездки. От помощи новосибирец отказался, выпив таблетки.

— На подъезде, как нам рассказали, он начал расстегивать рубашку, искать таблетки. Потом вышел из автобуса, дошел до ступенек [автовокзала] и скончался. Даже зайти не успел. Он, видимо, ехал к кому-то в гости, потому что с ним рядом лежали новогодние подарки детские и шампанское, — рассказал директор Беловского автовокзала.

Отметим, в начале декабря в Первомайском районе Новосибирска обнаружили труп женщины. Его нашли в подъезде одной из многоэтажек.

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