Тело женщины обнаружили рядом с 17-этажкой на Виктора Уса

В Новосибирске 1 января обнаружили тело женщины рядом с домом на улице Виктора Уса, 9. Следователи начали проверку.
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Сообщается, что тело обнаружили вечером. По данным сервиса «2ГИС», в доме
— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска, — пояснили НГС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.
Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.
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