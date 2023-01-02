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Тело женщины обнаружили рядом с 17-этажкой на Виктора Уса

Обстоятельства гибели выясняют следователи

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Следователи назначили экспертизы

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В Новосибирске 1 января обнаружили тело женщины рядом с домом на улице Виктора Уса, 9. Следователи начали проверку.

Информация о происшествии появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Сообщается, что тело обнаружили вечером. По данным сервиса «2ГИС», в доме № 9 на Виктора Уса 17 этажей.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела женщины во дворе одного из многоквартирных домов в Кировском районе города Новосибирска, — пояснили НГС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по НСО.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение.

В конце декабря в Калининском районе 66-летняя женщина выпала из окна квартиры на 9-м этаже. Следователи начали проверку.

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