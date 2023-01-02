Хозяйка квартиры на МЖК показала видео с последствиями пожара из-за фейерверка

Хозяйка одной из квартир, пострадавших во время пожара на МЖК из-за фейерверка в ночь на
— У нас там живут квартиранты. В новогодний вечер они отмечали, были в гостях. Когда вскрывали дверь, нашли договор аренды квартиры. Позвонили квартиранту, он приехал. Уже всё вскрыто было, балкон потушен. Сама квартира не пострадала, в основном — дверь. На балконе вещей не было. Только наверху лежали москитные сетки. Но вовремя взломали дверь и потушили, — сообщила владелица квартиры Маргарита корреспонденту НГС.
По словам женщины, балкон практически не пострадал. Входную дверь в квартиру придется менять.
Пожар произошел после полуночи 1 января, тогда на балконы дома на улице Татьяны Снежиной попали фейерверки. Хозяйка одной из пострадавших квартир заявила, что ущерб имуществу составил около