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Новосибирские следователи заинтересовались пожаром из-за фейерверка на МЖК

Они ходатайствуют о передаче материалов дела из полиции в СК

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Пожар случился в ночь на 1 января

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Новосибирские следователи ходатайствовали о передаче материалов о пожаре на МЖК, который произошел из-за фейерверка, из полиции в СК. Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января.

— В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.

Как стало известно 1 января, в новогоднюю ночь фейерверк на МЖК запускали мужчина с ребенком. Они криво поставили его, в результате залп попал в балконы дома на улице Татьяны Снежиной, 19/1. Когда мужчина увидел, что произошло, он убежал. Подробности можно прочитать здесь. По словам хозяйки одной из пострадавших квартир, ущерб имуществу составил 80 тысяч рублей.

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