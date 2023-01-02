Новосибирские следователи заинтересовались пожаром из-за фейерверка на МЖК

Новосибирские следователи ходатайствовали о передаче материалов о пожаре на МЖК, который произошел из-за фейерверка, из полиции в СК. Инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января.
— В целях установления всех обстоятельств произошедшего руководством СУ СК России по Новосибирской области перед прокурором Октябрьского района города Новосибирска инициирован вопрос о передаче материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел в производство следственных органов регионального следственного управления, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Новосибирской области.
Как стало известно 1 января, в новогоднюю ночь фейерверк на МЖК запускали мужчина с ребенком. Они криво поставили его, в результате залп попал в балконы дома на улице Татьяны Снежиной, 19/1. Когда мужчина увидел, что произошло, он убежал. Подробности можно прочитать здесь. По словам хозяйки одной из пострадавших квартир, ущерб имуществу составил 80 тысяч рублей.