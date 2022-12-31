«Дочь сразу умерла, только мы этого не знали»: отец погибшей в ДТП 7-летней девочки — о подробностях трагедии

Вечером 30 декабря в Краснозерском районе Новосибирской области на трассе столкнулись два автомобиля. В аварии погибла
Как сообщил изданию отец погибшей Иван, он вместе с женой и двумя детьми направлялся к теще на празднование Нового года, оба ребенка были в креслах по возрасту и пристегнуты. Родители также обезопасили себя ремнями в момент поездки.
— Уже больше 10 лет как с женой познакомился, сюда ездим круглый год много раз, дорогу знаю отлично, — рассказал Иван. — Ехал, хорошая дорога, сухо, светло, ни тумана, ничего, никто никого не обгоняет. Просто перед носом встречный берет и дугой выезжает на меня, — рассказал Иван.
По словам мужчины, автомобиль врезался в левый бок его машины и столкнул в кювет, после чего транспортное средство с находящейся внутри семьей несколько раз перевернулось. После ДТП сработали подушки безопасности, все двери машины заблокировались, из-за чего мужчине пришлось выбираться из автомобиля через разбитое стекло.
Для того чтобы достать его несовершеннолетнюю дочь, очевидцам пришлось срезать на ней ремень безопасности.
— Дочь сразу умерла, только мы этого не знали. Повезли в больницу, там стандартный протокол сделали в реанимации и сказали, что травмы, несовместимые с жизнью, — сказал Иван.
Как сообщил мужчина, в результате ДТП его жену и сына доставили в больницу. Изначально их хотели оставить там минимум на три дня, однако семья отказалась от услуги, чтобы похоронить
— Виновник вину признал, но есть предпосылки, что будет пытаться на самый минимум выйти по статье. Пока его задержали, будут ходатайствовать, чтобы остался за решеткой на время следствия, — рассказал изданию мужчина. — И я, и виновник были трезвые.
Как сообщали в отделе пропаганды областного ГИБДД, авария произошла на автодороге К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар. Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel. В ведомстве отмечали, что никто из взрослых не пострадал. Смертельным ДТП заинтересовались новосибирские следователи.