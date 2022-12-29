Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Трое детей погибли на пожаре в деревянном доме в микрорайоне Березовом поселка Маркова. Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу поступило в 07:25
— На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В хоте тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние, — говорится в сообщении.
Открытое горение ликвидировали в 08:27, площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают 5 пожарных расчетов.
Теперь экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС предстоит выяснить причину и обстоятельства случившегося.
С родственниками погибших работают психологи МЧС России.
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