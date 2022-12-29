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Трое детей погибли на пожаре в Иркутской области

Трагедия произошла ранним утром 29 декабря

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Трое детей погибли на пожаре в деревянном доме в Березовом в поселке Маркова

Трое детей погибли на пожаре в деревянном доме в Березовом в поселке Маркова

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Трое детей погибли на пожаре в деревянном доме в микрорайоне Березовом поселка Маркова. Сообщение о возгорании в пожарно-спасательную службу поступило в 07:25 29 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

— На момент прибытия пожарных подразделений деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнем. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В хоте тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние, — говорится в сообщении.

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Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Открытое горение ликвидировали в 08:27, площадь пожара составила 72 квадратных метра. На месте работают 5 пожарных расчетов.

Теперь экспертам испытательной пожарной лаборатории и дознавателям МЧС предстоит выяснить причину и обстоятельства случившегося.

С родственниками погибших работают психологи МЧС России.

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел социальный приют - там погибли 22 человека.

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МЧСГибель детейДетиИркутский районМаркова
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