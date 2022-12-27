Грузовик слетел в кювет на трассе по пути в Новосибирск — его вытаскивали автоинспекторы

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции вытащили из снежного плена грузовик сибиряка, который вылетел с дороги и перевернулся в кювет.
Как уточнили в ведомстве, водитель на Mercedes-Benz Actros ехал из Чебулинского округа в Новосибирск, но из-за погодных условий не справился с управлением и попал в аварию.
— Сотрудники Госавтоинспекции привлекли спецтехнику, с помощью которой автомобиль удалось поднять и вернуть на проезжую часть. Во время проведения работ полицейские обеспечили безопасность движения на участке автодороги, — пояснили в инспекции.
Ранее в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, еще двое пострадали, в том числе ребенок.