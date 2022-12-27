СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняНовый год вместе с НГС — онлайн-трансляция
Все новости
Все новости

Грузовик слетел в кювет на трассе по пути в Новосибирск — его вытаскивали автоинспекторы

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением

5 497

Авария произошла на 371-м километре автодороги Р-255 «Сибирь»

Поделиться

В Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции вытащили из снежного плена грузовик сибиряка, который вылетел с дороги и перевернулся в кювет.

Как уточнили в ведомстве, водитель на Mercedes-Benz Actros ехал из Чебулинского округа в Новосибирск, но из-за погодных условий не справился с управлением и попал в аварию.

— Сотрудники Госавтоинспекции привлекли спецтехнику, с помощью которой автомобиль удалось поднять и вернуть на проезжую часть. Во время проведения работ полицейские обеспечили безопасность движения на участке автодороги, — пояснили в инспекции.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МВД по Кемеровской области

Ранее в Черепановском районе произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, еще двое пострадали, в том числе ребенок.

По теме

ДТПАварияКемеровская область
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter