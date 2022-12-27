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Сбежала из медучреждения: 15-летнюю девочку ищут в Новосибирске

Местонахождение пропавшей неизвестно с начала декабря

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Александра пропала в Заельцовском районе

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Сотрудники поискового отряда «Поиск» в Новосибирске объявили о розыске пропавшей 15-летней Александры. Девочка исчезла еще 9 декабря.

Как рассказал сотрудник отряда Семен Юдин, о пропаже подростка сообщили родственники. 9 декабря она ушла из медучреждения в Заельцовском районе, где проходила лечение, и пропала. Сейчас поисковики распространяют ориентировки девушки и занимаются обзвоном знакомых.

Информацию о пропаже Александры подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Девушка действительно в настоящее время находится в розыске. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения. Ранее она неоднократно уходила уже, — сообщили в ведомстве.

Рост Александры — 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черно-рыжие, глаза карие.

Всех, кто видел пропавшую, просят обратиться по номеру 8 800 550–71–72 или 112.

В конце ноября в Октябрьском районе пропал 14-летний Павел Бакланов. В день пропажи мальчик ушел в школу и из школы домой не вернулся.

Обновлено: сотрудники поискового отряда «Поиск» сообщили, что Александра нашлась, с ней всё в порядке.

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