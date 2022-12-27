Сбежала из медучреждения: 15-летнюю девочку ищут в Новосибирске

Сотрудники поискового отряда «Поиск» в Новосибирске объявили о розыске пропавшей
Как рассказал сотрудник отряда Семен Юдин, о пропаже подростка сообщили родственники.
Информацию о пропаже Александры подтвердили и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Девушка действительно в настоящее время находится в розыске. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения. Ранее она неоднократно уходила уже, — сообщили в ведомстве.
Рост Александры — 155 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черно-рыжие, глаза карие.
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