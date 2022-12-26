Новосибирский СК начал проверку из-за пожара в детском саду с бассейном

Следователи начали проверку из-за пожара в помещении бассейна детского сада в Толмачево под Новосибирском. Инцидент произошел сегодня, 26 декабря, около 11:00.
Пожарная сигнализация сработала автоматически, как только пошел дым. Сотрудники детского сада сразу вывели всех воспитанников из здания. Пострадавших нет.
— Предварительная причина возгорания — неисправность электропроводки в комнате сухого пара в помещении бассейна, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас проводится проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска недалеко от площади Маркса в пятиэтажке загорелась квартира. Пожарные эвакуировали женщину с балкона горящей квартиры и еще трех жильцов с верхних этажей.