В Новосибирской области произошло массовое ДТП — есть пострадавшие

Днем,25 декабря в Коченевском районе Новосибирской области на трассе столкнулись четыре автомобиля. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— На трассе Р-254 «Иртыш», недалеко от железнодорожной станции Лесная Поляна, разбились красный хетчбэк Hyundai Getz, серый седан Lada Priora, серый кроссовер Hyundai Santa Fe и красный седан Mitsubishi Lancer, — написали очевидцы в паблике.