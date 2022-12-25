В Новосибирской области произошло массовое ДТП — есть пострадавшие

Днем,25 декабря в Коченевском районе Новосибирской области на трассе столкнулись четыре автомобиля. Фото с места аварии очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На трассе Р-254 «Иртыш», недалеко от железнодорожной станции Лесная Поляна, разбились красный хетчбэк Hyundai Getz, серый седан Lada Priora, серый кроссовер Hyundai Santa Fe и красный седан Mitsubishi Lancer, — написали очевидцы в паблике.
По словам свидетелей, в аварии пострадали двое: 15-летний подросток и женщина, которые находились в Lada Priora. На месте работают сотрудники ДПС.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не пришел.
Ранее в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 13-летнюю девочку с травмами доставили в больницу.