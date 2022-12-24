Хозяином нелегального дома престарелых, где погибли 20 человек, оказался молодой пастор. Кадры с места пожара

В ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерове сгорел пансионат для пожилых людей. Погибли 20 человек — они не успели выйти на улицу. Некоторые тела нашли всего в нескольких метрах от выхода.
Дом вспыхнул как спичка. Огонь моментально охватил все здание — кадры с места трагедии смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
Учреждение не было официально зарегистрировано как дом престарелых. Владельцем оказался
Пожар в здании начался поздно ночью. К приезду пожарных уже вовсю горела крыша. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта.
— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал волонтер Сергей, который в момент возгорания находился внутри здания.
Наши коллеги ведут онлайн-репортаж с места событий.