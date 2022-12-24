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Тема дняПодробности пожара в доме престарелых
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Хозяином нелегального дома престарелых, где погибли 20 человек, оказался молодой пастор. Кадры с места пожара

Рассказываем в одном видео всё, что известно о страшной трагедии

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Видео: Антон Дигаев / NGS.RU

В ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерове сгорел пансионат для пожилых людей. Погибли 20 человек — они не успели выйти на улицу. Некоторые тела нашли всего в нескольких метрах от выхода.

Дом вспыхнул как спичка. Огонь моментально охватил все здание — кадры с места трагедии смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Учреждение не было официально зарегистрировано как дом престарелых. Владельцем оказался 31-летний местный житель Андрей Смирнов. Мужчина служил пастором в Евангельской христианской церкви. В 2019 году он зарегистрировал собственное ИП — и, как указано в «Контур.Фокусе», официально занимался деятельностью по комплексному обслуживанию помещений, а также розничной продажей бытовой техники и одежды. Правда, в 2ГИС указано, что в сгоревшем доме престарелых располагался магазин кормов для сельхозживотных. Тем не менее в контактах магазина указаны мессенджеры Смирнова.

Пожар в здании начался поздно ночью. К приезду пожарных уже вовсю горела крыша. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта.

— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал волонтер Сергей, который в момент возгорания находился внутри здания.

Наши коллеги ведут онлайн-репортаж с места событий.

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