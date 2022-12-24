Хозяином нелегального дома престарелых, где погибли 20 человек, оказался молодой пастор. Кадры с места пожара

Дом вспыхнул как спичка. Огонь моментально охватил все здание — кадры с места трагедии смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Учреждение не было официально зарегистрировано как дом престарелых. Владельцем оказался 31-летний местный житель Андрей Смирнов. Мужчина служил пастором в Евангельской христианской церкви. В 2019 году он зарегистрировал собственное ИП — и, как указано в «Контур.Фокусе», официально занимался деятельностью по комплексному обслуживанию помещений, а также розничной продажей бытовой техники и одежды. Правда, в 2ГИС указано, что в сгоревшем доме престарелых располагался магазин кормов для сельхозживотных. Тем не менее в контактах магазина указаны мессенджеры Смирнова.