20 погибших и 3 уголовных дела: всё, что известно о сгоревшем пансионате в Кемерове — в одном видео

Сегодня ночью, 24 декабря, в Кемерове сгорел пансионат для пожилых людей. В результате погибли 20 человек, еще шесть были госпитализированы. Мы собрали в одном видео всё самое важное, что известно о трагедии.
Известно, что учреждение не было официально зарегистрировано как дом престарелых. Сообщение о возгорании поступило в 02:21. К приезду пожарных кровля была охвачена огнем. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неправильное обращение с печью. Огонь быстро распространялся из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта. Локализовать возгорание удалось только в 03:39. Общая площадь пожара составила 180 квадратов.
Наши коллеги собрали всё, что известно о трагедии, в одном материале. В онлайн-трансляции можно прочитать, как проходило тушение и разбор завалов.