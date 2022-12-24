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Страшный пожар и 20 погибших. Всё, что известно о сгоревшем доме престарелых в Кемерове

Причиной возгорания стало неправильное обращение с печью

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Видео с места происшествия

Видео: МЧС России

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых на Таврической улице. Мы собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.

Пожар начался около 2 часов по местному времени. Спасателей вызвали поздно: к тому моменту, когда они приехали, кровля здания уже была охвачена огнем. Из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта пламя распространялось крайне быстро.

Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибли не менее 20 человек. Также известно о шести пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии с ожогами.

В правоохранительных органах сообщили, что дом милосердия был нелегальным. Он располагался в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением. Второй этаж, на котором и жили постояльцы, сгорел полностью.

— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал Baza волонтер дома.

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Полный рассказ волонтера

Видео: Baza / T.me

По информации телеграм-канала, хозяин дома милосердия — Андрей Смирнов. «112» пишет, что это евангельский пастор, он предоставлял всем нуждающимся кровать и трехразовое питание.

— Он решил открыть его [дом милосердия] 3 года назад. Раньше он сам не имел дома и поэтому решил помогать другим, — сообщает Baza.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что причиной пожара стало неправильное обращение с печью.

— Сегодня ночью должны были подключать второй котел отопления. Не исключено, что это и стало причиной пожара, — добавляет «112».

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Судьба нескольких человек остается неизвестной

Видео: «112» / T.me

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал, что после этого пожара все подобные дома будут проверены.

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели, — написал Цивилев в телеграм-канале.

На месте работает почти сотня спасателей, они продолжают разбирать завалы. Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.

В российских хосписах и домах престарелых от огня гибнут ежегодно. Основной проблемой эксперты называют недостаток контроля за такими учреждениями.

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