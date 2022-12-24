Страшный пожар и 20 погибших. Всё, что известно о сгоревшем доме престарелых в Кемерове

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых на Таврической улице. Мы собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.
Пожар начался около 2 часов по местному времени. Спасателей вызвали поздно: к тому моменту, когда они приехали, кровля здания уже была охвачена огнем. Из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта пламя распространялось крайне быстро.
Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибли не менее 20 человек. Также известно о шести пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии с ожогами.
В правоохранительных органах сообщили, что дом милосердия был нелегальным. Он располагался в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением. Второй этаж, на котором и жили постояльцы, сгорел полностью.
— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал Baza волонтер дома.
По информации телеграм-канала, хозяин дома милосердия — Андрей Смирнов. «112» пишет, что это евангельский пастор, он предоставлял всем нуждающимся кровать и трехразовое питание.
— Он решил открыть его [дом милосердия] 3 года назад. Раньше он сам не имел дома и поэтому решил помогать другим, — сообщает Baza.
Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что причиной пожара стало неправильное обращение с печью.
— Сегодня ночью должны были подключать второй котел отопления. Не исключено, что это и стало причиной пожара, — добавляет «112».
Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев пообещал, что после этого пожара все подобные дома будут проверены.
— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь частные. Проверки завершатся в течение недели, — написал Цивилев в телеграм-канале.
На месте работает почти сотня спасателей, они продолжают разбирать завалы. Всю информацию о трагедии мы собираем в режиме онлайн.
В российских хосписах и домах престарелых от огня гибнут ежегодно. Основной проблемой эксперты называют недостаток контроля за такими учреждениями.