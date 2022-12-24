Страшный пожар и 20 погибших. Всё, что известно о сгоревшем доме престарелых в Кемерове

В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел дом престарелых на Таврической улице. Мы собрали всё, что известно о трагедии к этому часу.



Пожар начался около 2 часов по местному времени. Спасателей вызвали поздно: к тому моменту, когда они приехали, кровля здания уже была охвачена огнем. Из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта пламя распространялось крайне быстро.