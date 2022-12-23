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Сибиряк упал в кипяток во время ремонта на теплотрассе — идет расследование

На месте работают сотрудники полиции

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Пострадавшего отвезли в медучреждение

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В Бердске при ремонте теплотрассы 42-летний работник муниципального предприятия упал в кипяток.

Как сообщили в пресс-службе города Бердска, сейчас идет расследование обстоятельств. На месте работали сотрудники полиции.

— 22 декабря в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении мужчины, который, предположительно, получил травму в ходе проведения ремонтных работ. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Следственный комитет, — сообщили в МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, материалы дела еще не поступили к следователям из полиции. НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения НСО, чтобы узнать о самочувствии пострадавшего. На момент публикации ответа не было.

Как сообщили в издании «Бердск Онлайн», сотрудник МУП «Комбината бытовых услуг» получил ожоги третьей степени на 25% тела. Он в реанимации под аппаратом ИВЛ. Свои ожоги мужчина получил, по данным источника издания, когда спускался в траншею, поскользнулся и упал в яму с кипятком.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области прокомментировали состояние мужчины.

— Состояние тяжелое, стабильное, — сообщили в министерстве.

В Ленинском районе Новосибирска демонтировали самодельный мост, с которого упал и погиб 37-летний мужчина. По мосту ходили жители через водоем с кипятком.

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БердскКипятокПолицияТеплотрасса
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