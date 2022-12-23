Сибиряк упал в кипяток во время ремонта на теплотрассе — идет расследование

В Бердске при ремонте теплотрассы 42-летний работник муниципального предприятия упал в кипяток.
Как сообщили в пресс-службе города Бердска, сейчас идет расследование обстоятельств. На месте работали сотрудники полиции.
— 22 декабря в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении мужчины, который, предположительно, получил травму в ходе проведения ремонтных работ. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Следственный комитет, — сообщили в МВД по Новосибирской области.
Как уточнили в пресс-службе СК по Новосибирской области, материалы дела еще не поступили к следователям из полиции. НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения НСО, чтобы узнать о самочувствии пострадавшего. На момент публикации ответа не было.