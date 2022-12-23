Скорую обвинили в долгом прибытии к упавшему в колодец новосибирцу — Минздрав восстановил хронологию события

— В 02:02 поступил первый звонок с поводом: «человек упал в колодец, не может выбраться». Диспетчер расценивает вызов как не угрожающий жизни, то есть не экстренный, а неотложный. В таком случае к пациенту направляют первую освободившуюся бригаду, если нет более экстренных вызовов. Время доезда по неотложному поводу не регламентировано.



В течение следующих 10 минут поступают еще два звонка. Мужчина и женщина интересуются, почему до сих пор не прибыла скорая помощь, напоминают, что на улице холодно, сообщают, что пострадавший при попытке встать падает. О потере сознания, отсутствии дыхания или других признаках угрозы жизни не сообщают, тем не менее диспетчер меняет категорию вызова на экстренный и в 02:14 передает его первой свободной реанимационной бригаде.



Пока бригада находится в пути, поступают еще несколько звонков от очевидцев с утверждением, что пострадавший не дышит. Тем не менее в 02:35 звонившие передают трубку самому пострадавшему. Мужчина сообщает диспетчеру, что у него всё болит.



Бригада прибывает на место в 02:37. Пациент в сознании, признаков пережитой остановки сердца нет, медики также фиксируют состояние алкогольного опьянения. Угрозы жизни нет. В больнице, куда доставили мужчину, его полностью обследуют и госпитализируют в отделение травматологии с ушибами, сотрясением мозга и сильной алкогольной интоксикацией.

