Скорую обвинили в долгом прибытии к упавшему в колодец новосибирцу — Минздрав восстановил хронологию события

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что скорая помощь ехала к мужчине, упавшему в колодец, 35 минут. Инцидент произошел позавчера, 21 декабря, в Первомайском районе, где
Сибиряка смогли достать водитель такси и очевидец, которые заявили, что ждали скорую больше часа. Также, по словам анонимного автора поста в группе «АСТ-54», водитель такси делал массаж сердца пострадавшему, который перестал дышать.
Все разговоры по номеру 103 записываются. Поэтому в Министерстве здравоохранения Новосибирской области восстановили хронологию произошедшего. Публикуем ее без сокращений:
— В 02:02 поступил первый звонок с поводом: «человек упал в колодец, не может выбраться». Диспетчер расценивает вызов как не угрожающий жизни, то есть не экстренный, а неотложный. В таком случае к пациенту направляют первую освободившуюся бригаду, если нет более экстренных вызовов. Время доезда по неотложному поводу не регламентировано.
В течение следующих 10 минут поступают еще два звонка. Мужчина и женщина интересуются, почему до сих пор не прибыла скорая помощь, напоминают, что на улице холодно, сообщают, что пострадавший при попытке встать падает. О потере сознания, отсутствии дыхания или других признаках угрозы жизни не сообщают, тем не менее диспетчер меняет категорию вызова на экстренный и в
Пока бригада находится в пути, поступают еще несколько звонков от очевидцев с утверждением, что пострадавший не дышит. Тем не менее в
Бригада прибывает на место в 02:37. Пациент в сознании, признаков пережитой остановки сердца нет, медики также фиксируют состояние алкогольного опьянения. Угрозы жизни нет. В больнице, куда доставили мужчину, его полностью обследуют и госпитализируют в отделение травматологии с ушибами, сотрясением мозга и сильной алкогольной интоксикацией.
В октябре в Новосибирске на одном из СТО мужчина упал в смотровую яму. Пострадавший не мог выбраться самостоятельно, ему понадобилась помощь спасателей.