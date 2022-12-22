Осколок извлечь не получится: всё, что известно о ранении экс-главы Роскосмоса при обстреле в Донецке

Экс-глава Роскосмоса, а ныне руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, был ранен при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. Вчера у Рогозина был день рождения — РБК сообщает, что он отмечал его в ресторане на первом этаже гостиницы.
Как сообщил РИА Новости помощник Рогозина, политик получил ранение в спину и госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам Рогозин оценил свое состояние после ранения как удовлетворительное. По словам врачей, осколок, попавший в позвоночник политика, извлечь не получится.
Дмитрий Рогозин так прокомментировал случившееся в своём телеграм-канале:
— Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей.
Также травмы получили сопровождавшие Рогозина лица и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Помощник Рогозина добавил, что для удара, по мнению специалистов, была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв, который был на месте происшествия, сообщил ТАСС, что при обстреле погиб один человек. По его словам, по гостинице было три точных попадания. Депутат назвал случившееся «чьей-то наводкой».
— Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально, — прокомментировал Журавлёв.
Депутат предположил, что поводом для атаки стал приезд в гостиницу премьер-министра ДНР Виталия Хоценко — он прибыл в «Шеш-Беш» за десять минут до случившегося.
Что Рогозин делает на Донбассе
Дмитрия Рогозина сняли с должности главы Роскосмоса в июле по указу президента РФ Владимира Путина. На его место пришел бывший вице-премьер Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев Рогозин прибыл в ДНР, откуда выложил фото с местными комбатами и рассказал, что доставил в Корпус Народной милиции зимнее обмундирование. В зоне проведения спецоперации Рогозин взял себе позывной Космос.
Позднее экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавил в зоне СВО группу военных советников, которая сейчас оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР.
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— Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, — рассказал Рогозин. — Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Группа в настоящее время активно работает в зоне СВО под моим непосредственным руководством. Мы здесь действуем как добровольческое подразделение.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что кадровых решений в отношении Рогозина не принималось.