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На Чуйском тракте столкнулись автобус и КАМАЗ — трех детей доставили в больницу

Водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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Всего в автобусе находилось 27 детей

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Сегодня, 22 декабря, примерно в 10:20 в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись автобус с КАМАЗом. В результате аварии пострадали три ребенка, их доставили в больницу.

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автобусом KIA Grandbird, двигался по маршруту Толмачево — Барнаул по дороге Чуйский тракт. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем КАМАЗ. Большегрузом управлял мужчина 36 лет.

— В результате происшествия травмированы три пассажира автобуса (дети в возрасте 10–11 лет), бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Авария произошла на 83-м км трассы

Авария произошла на 83-м км трассы

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Автобус двигался в сторону Барнаула

Автобус двигался в сторону Барнаула

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Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 детей, на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

19 декабря на 169-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись Toyota Land Cruiser и фура ГАЗ 380432, в результате ДТП погиб водитель Toyota.

Обновлено. Точки маршрута автобуса были изменены, изначально в отделе пропаганды ГИБДД по НСО сообщили, что автобус ехал из Новосибирска в Барнаул.

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