На Чуйском тракте столкнулись автобус и КАМАЗ — трех детей доставили в больницу

По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автобусом KIA Grandbird, двигался по маршруту Толмачево — Барнаул по дороге Чуйский тракт. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем КАМАЗ. Большегрузом управлял мужчина 36 лет.