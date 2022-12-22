На Чуйском тракте столкнулись автобус и КАМАЗ — трех детей доставили в больницу

Сегодня, 22 декабря, примерно в 10:20 в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись автобус с КАМАЗом. В результате аварии пострадали три ребенка, их доставили в больницу.
По предварительным данным, 50-летний водитель, управляя автобусом KIA Grandbird, двигался по маршруту Толмачево — Барнаул по дороге Чуйский тракт. Водитель не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем КАМАЗ. Большегрузом управлял мужчина 36 лет.
— В результате происшествия травмированы три пассажира автобуса (дети в возрасте 10–11 лет), бригадой скорой медицинской помощи доставлены в больницу, характер травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.
Всего в автобусе находилось 36 пассажиров, из которых 27 детей, на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
19 декабря на 169-м километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись Toyota Land Cruiser и фура ГАЗ 380432, в результате ДТП погиб водитель Toyota.