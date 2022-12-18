На въезде в Академгородок автомобиль снес знак пешеходного перехода — фото с места ДТП

В Новосибирске днем в воскресенье, 18 декабря, машина врезалась в знак пешеходного перехода. Как сообщает читатель НГС, ДТП произошло около 12 часов дня.
— На въезде в Академгородок снесли знак. Две машины, — рассказал читатель НГС.
Авария произошла на перекрестке с Бердским шоссе и проспектом Строителей. По данным 2ГИС, на въезде нет заторов, дорога свободна. ГИБДД по Новосибирской области на момент публикации ДТП не прокомментировала.
Вечером, 17 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска лимузин марки Hummer врезался в троллейбус.