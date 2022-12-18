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На въезде в Академгородок автомобиль снес знак пешеходного перехода — фото с места ДТП

Авария произошла около 12 часов дня

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Знак оказался на дороге

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В Новосибирске днем в воскресенье, 18 декабря, машина врезалась в знак пешеходного перехода. Как сообщает читатель НГС, ДТП произошло около 12 часов дня.

— На въезде в Академгородок снесли знак. Две машины, — рассказал читатель НГС.

Авария произошла на перекрестке с Бердским шоссе и проспектом Строителей. По данным 2ГИС, на въезде нет заторов, дорога свободна. ГИБДД по Новосибирской области на момент публикации ДТП не прокомментировала.

Вечером, 17 декабря, в Заельцовском районе Новосибирска лимузин марки Hummer врезался в троллейбус.

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