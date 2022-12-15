Автомобиль улетел в кювет и перевернулся в Новосибирске — на место вызвали спасателей

В Новосибирске вчера, 14 декабря, в 21:50 спасателей вызвали на Бердское шоссе из-за перевернутого автомобиля. В кювете между новосибирским Академгородком и Нижней Ельцовкой лежит перевернутый автомобиль марки Toyota Auris.
— На разведку и сбор информации выехал экипаж спасателей МАСС. Прибыв в указанное место, спасатели выяснили, что в автомобиле никого нет, а сама авария произошла еще вечером 12 декабря, недалеко от заправки «Газпром нефть». Как пишут в социальных сетях, водитель машины сам выбрался из перевернутого автомобиля, — рассказали в пресс-службе МАСС.
Спасатели осмотрели автомобиль и поняли, что помощь не требуется. Они передали информацию дежурному и убыли к месту дислокации.
В Черепановском районе Новосибирской области вечером 13 декабря произошло массовое ДТП с участием трех фур.