«Паровозик» из 7 машин собрался на Красном проспекте — видео массовой аварии

Сразу семь автомобилей столкнулись вблизи перекрестка Красного проспекта и улицы Романова в центре Новосибирска, видео последствий массовой аварии опубликовал паблик АСТ-54 во «ВКонтакте». Его подписчики сообщили о том, что участниками ДТП стали Lexus, Nissan Murano, Peugeot Partner, два KIA Rio, два Mitsubishi Outlander, а также Porsche Cayenne.
В ГИБДД Новосибирска НГС сообщили, что к месту аварии едут полицейские:
— Экипаж выехал для установления всех обстоятельств ДТП. Пострадавших нет.
На прошлой неделе Новосибирские водители сняли на видео последствия массового ДТП в Первомайском районе: тогда на въезде в город также столкнулись семь автомобилей. Позже их не смог объехать пассажирский автобус. Буквально через несколько дней другая массовая авария повлекла за собой еще более серьезные последствия: автомобиль такси врезался в остановку.