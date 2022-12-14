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«Паровозик» из 7 машин собрался на Красном проспекте — видео массовой аварии

Причину ДТП выяснят полицейские

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Длинную вереницу столкнувшихся иномарок сняли на видеорегистратор

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Сразу семь автомобилей столкнулись вблизи перекрестка Красного проспекта и улицы Романова в центре Новосибирска, видео последствий массовой аварии опубликовал паблик АСТ-54 во «ВКонтакте». Его подписчики сообщили о том, что участниками ДТП стали Lexus, Nissan Murano, Peugeot Partner, два KIA Rio, два Mitsubishi Outlander, а также Porsche Cayenne.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В ДТП никто не пострадал

Видео: АСТ-54

В ГИБДД Новосибирска НГС сообщили, что к месту аварии едут полицейские:

— Экипаж выехал для установления всех обстоятельств ДТП. Пострадавших нет.

На прошлой неделе Новосибирские водители сняли на видео последствия массового ДТП в Первомайском районе: тогда на въезде в город также столкнулись семь автомобилей. Позже их не смог объехать пассажирский автобус. Буквально через несколько дней другая массовая авария повлекла за собой еще более серьезные последствия: автомобиль такси врезался в остановку.

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