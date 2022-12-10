Повреждения получили десять гаражей и четыре автомобиля: последствия взрыва газа в Новосибирске

— Площадь обрушений составила 90 квадратных метров. Повреждения получили десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, — указано в сообщении. — В настоящее время все неотложные работы на месте происшествия завершены.

