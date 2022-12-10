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Врыв в гаражах

Повреждения получили десять гаражей и четыре автомобиля: последствия взрыва газа в Новосибирске

После взрыва на месте ЧП обнаружили мужчину без признаков жизни

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В результате происшествия повреждены четыре легковых автомобиля

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Стали известны последствия взрыва газа на улице Мира в гаражном кооперативе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате происшествия повреждения получили десять гаражей и четыре легковых автомобиля.

— Площадь обрушений составила 90 квадратных метров. Повреждения получили десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, — указано в сообщении. — В настоящее время все неотложные работы на месте происшествия завершены.

На месте происшествия работала тяжелая техника

На месте происшествия работала тяжелая техника

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Отмечается, что для ликвидации последствий обрушения специалисты задействовали 45 человек и 15 единиц техники. На месте работала тяжелая техника, в том числе два автокрана, фронтальный погрузчик, два грузовых автомобиля.

В ведомстве отметили, что при разборе завалов был обнаружен мужчина без признаков жизни. Других пострадавших, по данным ГУ МЧС России по региону, не обнаружено.

— Для установления всех обстоятельств произошедшего на месте происшествия работают правоохранительные органы, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал ранее НГС, инцидент произошел утром 10 декабря, момент взрыва попал на видео. Из-за гибели мужчины при взрыве газа следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. ЧП в гаражном кооперативе заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

Всё, что известно о происшествии, — в онлайн-трансляции НГС.

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