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Врыв в гаражах

«Произошла разгерметизация газового баллона»: МЧС — о взрыве в гаражах в Новосибирске

Пострадало как минимум 10 сооружений

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Всего задействовано 40 человек, 12 единиц техники

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МЧС по Новосибирской области назвало причину ЧП в гаражах на улице Мира — произошла разгерметизация газового баллона.

— Обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.

Информация о происшествии поступила 10 декабря в 10:53.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило, — добавили в ведомстве. — В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется.

В настоящее время продолжается разбор завалов. Всего задействовано 40 человек, 12 единиц техники.

Повреждены 10 сооружений

Повреждены 10 сооружений

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Работы ведутся

Работы ведутся

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