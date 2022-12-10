«Произошла разгерметизация газового баллона»: МЧС — о взрыве в гаражах в Новосибирске

МЧС по Новосибирской области назвало причину ЧП в гаражах на улице Мира — произошла разгерметизация газового баллона.
— Обрушились конструкции нескольких капитальных гаражей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. По оперативной информации, всего повреждено десять гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота.
Информация о происшествии поступила 10 декабря в 10:53.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что в одном из капитальных кирпичных гаражей гаражного кооператива произошла разгерметизация газового баллона. Горения на месте не происходило, — добавили в ведомстве. — В гаражах находились четыре единицы техники. Площадь обрушений уточняется.
В настоящее время продолжается разбор завалов. Всего задействовано 40 человек, 12 единиц техники.
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