В Новосибирске 6-летний мальчик в одиночку ушел домой после тренировки в бассейне — в ПДН начали проверку

— Сына я привела раньше, сказала ему, чтобы он дождался своей группы. Занятие должно было начаться в 18:30, а закончиться в 19:15. К этому времени я пришла к школе, чтобы встретить сына. В 19:20 начали выходить дети, и тут я обнаружила, что моего Максима нет. Я сразу начала спрашивать у администратора, где мой ребенок. Она сказала, что Максим ушел домой. Как оказалось, моего ребенка запустили в бассейн с другой группой, которая была до этого, — пояснила женщина.

