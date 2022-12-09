В Новосибирске 6-летний мальчик в одиночку ушел домой после тренировки в бассейне — в ПДН начали проверку

В Новосибирске
— Сына я привела раньше, сказала ему, чтобы он дождался своей группы. Занятие должно было начаться в 18:30, а закончиться в 19:15. К этому времени я пришла к школе, чтобы встретить сына. В 19:20 начали выходить дети, и тут я обнаружила, что моего Максима нет. Я сразу начала спрашивать у администратора, где мой ребенок. Она сказала, что Максим ушел домой. Как оказалось, моего ребенка запустили в бассейн с другой группой, которая была до этого, — пояснила женщина.
По словам женщины, шестилетний сын сам дошел до дома. Так как дома никого не оказалось, ребенок ждал приезда родителей на морозе на детской площадке. Татьяна отметила, что после инцидента руководство бассейна отказывается общаться с ней. Журналист НГС поговорил с заместителем директора учреждения и узнал версию событий второй стороны конфликта.
— У нас существует четкий график занятий, каждая группа занимается в определенные дни, в определенное время. Сын этой женщины записан в группу на 18:30. Данная мама привела ребенка за час до занятия и не предупредила администратора, чтобы мальчик подождал своего времени и пошел заниматься со своей группой. Так как администратора не оповестили, она запустила Максима в бассейн с группой, которая занимается раньше. После тренировки администратор спросила мальчика, заберет ли его мама, он ответил, что заберет, и пошел на выход. На выходе охранник увидел, что его мамы нет, и еще раз поинтересовался у ребенка, встретят ли его родители, мальчик сказал, что мама ждет его на улице, и ушел, — пояснила заместитель директора школы спортивного и оздоровительного плавания «Дельфин» Мария Макарова.
По словам заместителя руководителя, после инцидента ситуацией заинтересовались инспекторы ПДН. В ближайшее время сотрудники бассейна должны будут написать объяснительные в полиции.
Ранее в Новосибирске двухлетний мальчик ушел из садика, а воспитатели даже не заметили этого. Как сообщили в региональной прокуратуре, мальчик сбежал из детского сада через дыру в заборе.