Один из крупнейших торговых центров в стране выгорел дотла, есть погибшие: онлайн-репортаж

На место пожара прибыл корреспондент MSK1.RU. На фото видно, что кровля здания обрушена.
Поделиться
— Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки», — сообщили в МЧС.
Поделиться
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в результате пожара никто не пострадал.
Поделиться
В пресс-службе МЧС России по Московской области рассказали, почему пожар распространился так быстро.
- Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь.
Поделиться
В настоящее время в горящем здании произошло обрушение кровли. Объявлен четвертый ранг пожара.
Поделиться
Известно, что во время пожара внутри МЕГА Химки находились люди. По словам очевидцев, cотрудников эвакуировали с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.
Поделиться
Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в экстренных службах.
Поделиться
Поделиться
Более 70 человек и 20 единиц техники привлекается к ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Поделиться
Торговый центр «МЕГА Химки» почти полностью уничтожен огнем. Площадь пожара выросла до
Поделиться
В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. По данным ТАСС, на площади 5 тысяч квадратных метров произошло обрушение.
Поделиться
Сообщение о возгорании в ТЦ «МЕГА Химки» поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 05:59, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.
Поделиться