Один из крупнейших торговых центров в стране выгорел дотла, есть погибшие: онлайн-репортаж

В подмосковном ТЦ «МЕГА Химки» в результате взрыва загорелся гипермаркет OBI. На площади 5 тысяч квадратных метров произошло обрушение, и огонь переместился на весь торговый центр.

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