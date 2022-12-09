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Один из крупнейших торговых центров в стране выгорел дотла, есть погибшие: онлайн-репортаж

Причиной стали короткое замыкание и взрыв в гипермаркете OBI

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В подмосковном ТЦ «МЕГА Химки» в результате взрыва загорелся гипермаркет OBI. На площади 5 тысяч квадратных метров произошло обрушение, и огонь переместился на весь торговый центр.

Рассказываем всё, что известно о пожаре, в режиме онлайн.

Дарья Маслакова

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На место пожара прибыл корреспондент MSK1.RU. На фото видно, что кровля здания обрушена.

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Дарья Маслакова

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— Один человек погиб при пожаре в ТЦ «МЕГА Химки», — сообщили в МЧС.

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Дарья Маслакова

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В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в результате пожара никто не пострадал.

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Дарья Маслакова

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В пресс-службе МЧС России по Московской области рассказали, почему пожар распространился так быстро.

- Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого, пожар получил быстрое распространение на большую площадь.

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Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

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Дарья Маслакова

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В настоящее время в горящем здании произошло обрушение кровли. Объявлен четвертый ранг пожара.

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Видео: пресс-служба МЧС России по Московской области

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Дарья Маслакова

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Известно, что во время пожара внутри МЕГА Химки находились люди. По словам очевидцев, cотрудников эвакуировали с другой стороны здания сразу после звука сигнализации.

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Дарья Маслакова

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Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщили в экстренных службах.

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Видео: «Раньше всех. Ну почти» / T.me

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Дарья Маслакова

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Дарья Маслакова

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Более 70 человек и 20 единиц техники привлекается к ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

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Дарья Маслакова

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Торговый центр «МЕГА Химки» почти полностью уничтожен огнем. Площадь пожара выросла до 18 тысяч квадратных метров, сообщили в спецслужбах.

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Видео: «Москва с огньком» / T.me

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Дарья Маслакова

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В МЕГА Химки загорелся гипермаркет OBI, из-за чего заполыхал весь торговый центр. По данным ТАСС, на площади 5 тысяч квадратных метров произошло обрушение.

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Дарья Маслакова

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Сообщение о возгорании в ТЦ «МЕГА Химки» поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 05:59, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

ХимкиOBIМЕГАПожар в МосквеГорит ТЦ
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