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Массовая авария с 7 машинами произошла в Первомайском районе — последствия попали на видео

По данным полиции, ДТП обошлось без пострадавших

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На Первомайской столкнулись 7 машин

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Массовое ДТП с 7 автомобилями произошло на улице Первомайской 7 декабря около 10 часов утра в Новосибирске. Водитель большегруза по неизвестной пока причине въехал в стоящую на светофоре ГАЗель и легковые машины. Авария попала в объектив уличной камеры наблюдения.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в аварии никто не пострадал, а в сводке происшествий она зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом.

Последствия ДТП снял на видео читатель НГС — к тому моменту, как он проезжал мимо столкнувшихся автомобилей, на месте также находился пассажирский автобус.

Подробности аварии полицейские пообещали рассказать позже.

Ранее НГС писал о массовом ДТП возле ТЦ «Горский»: там столкнулись 4 автомобиля.

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