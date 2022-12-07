Массовая авария с 7 машинами произошла в Первомайском районе — последствия попали на видео

Массовое ДТП с 7 автомобилями произошло на улице Первомайской 7 декабря около 10 часов утра в Новосибирске. Водитель большегруза по неизвестной пока причине въехал в стоящую на светофоре ГАЗель и легковые машины. Авария попала в объектив уличной камеры наблюдения.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что в аварии никто не пострадал, а в сводке происшествий она зарегистрирована как ДТП с материальным ущербом.
Последствия ДТП снял на видео читатель НГС — к тому моменту, как он проезжал мимо столкнувшихся автомобилей, на месте также находился пассажирский автобус.
Подробности аварии полицейские пообещали рассказать позже.
Ранее НГС писал о массовом ДТП возле ТЦ «Горский»: там столкнулись 4 автомобиля.