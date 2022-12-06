Мужчина в камуфляже обстрелял группу полицейских в городе на границе Ростовской области и ЛНР

— Закрыли въезды и выезды в город. По периметру выставлены блокпосты. Граждан оповестили о том, чтобы закрыли двери и не выходили на улицы. На помощь приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН, — сообщил собеседник редакции 161.RU в силовых структурах.