Мужчина в камуфляже обстрелял группу полицейских в городе на границе Ростовской области и ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области разыскивают мужчину, который обстрелял группу полицейских из автоматического оружия. Как сообщили нашим коллегам с ростовского портала 161.RU в пресс-службе ГУ МВД, ранения получили как минимум два силовика.
В ведомстве уточнили, нападение произошло около полудня 6 декабря. Стрелка разыскивают в городе, находящемся у границы Ростовской области с Луганской Республикой.
По информации связавшихся с редакцией жителей Новошахтинска, выстрелы слышали в районе Новая Соколовка.
По информации СМИ, в городе ввели план «Сирена». Ищут мужчину ростом 180–190, одетого в камуфляж.
— Закрыли въезды и выезды в город. По периметру выставлены блокпосты. Граждан оповестили о том, чтобы закрыли двери и не выходили на улицы. На помощь приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН, — сообщил собеседник редакции 161.RU в силовых структурах.
Baza публикует видео перекрытого Новошахтинска. Пока полиция ищет подозреваемого, движение автомобилей остановлено.
Также сообщается, что из-за стрельбы в Новошахтинске закрывают детские сады и выезд из города.
Обо всем, что происходит в Новошахтинске, где мужчина в камуфляже обстрелял патруль, наши коллеги из 161.RU рассказывают в онлайн-трансляции.