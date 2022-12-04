Человека, который считался пятым погибшим, удалось реанимировать: подробности взрыва дома в Нижневартовске

Бригада врачей из Ханты-Мансийска вылетела в Нижневартовск
— По поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Натальи Владимировны вместе с бригадой врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Никитин Денис Юрьевич, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия, — рассказал Алексей Добровольский.
По данным главы Депздрава, четверо пострадавших находятся в Нижневартовской окружной клинической больницы, трое — в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.
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Пункт для размещения эвакуированных жильцов открыли в школе
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Очевидцы — о моменте взрыва
Очевидцы взрыва жилой многоэтажки в Нижневартовске рассказали, что увидели своими глазами. Люди из соседнего дома на себе почувствовали удар.
— Запах сразу после взрыва был слабый. На что похож, не скажу. Может, на сварку или типа того. Люди стали толпиться. Кто-то кричал: «Папа». И в самом доме тоже вроде кто-то что-то кричал. Я в наушниках был, но услышал глухой удар, почувствовал, как взрывная волна ударила в дом. Затрясся весь дом, — рассказал свидетель.
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В МЧС уточнили, что повреждены межэтажные перекрытия между
На месте работают 109 человек и 30 единиц техники.
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Человека, который считался пятым погибшим, удалось реанимировать. МЧС подтвердил информацию о четырех смертях.
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Причиной взрыва и обрушения в доме в Нижневартовске стала неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации, сообщили ТАСС экстренные службы.
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Что происходит на месте происшествия. Видео
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Опубликовано видео с места взрыва в Нижневартовске
Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва и обрушения двух этажей многоквартирника в Нижневартовске. На кадрах видно, что серьезно повреждены балконы и оконные рамы на трех этажах строения. Сотрудники МЧС выносят из здания пострадавших.
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Коротко — обо всем, что известно к этому часу:
- в МЧС подтвердили информацию о четырех погибших;
- еще двое человек находятся в реанимации, восемь получили травмы;
- есть две предварительные версии: первая — взрыв бытового газа, вторая — взрыв самогонного аппарата;
- СК возбудил уголовное дело по факту частичного обрушения жилого дома.
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Тем временем СК сообщает о четырех погибших при частичном обрушении дома. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК).
— По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли, не менее пяти получили вред здоровью различной степени тяжести, разбор завалов продолжается, — говорится в сообщении.
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ТАСС: погибших уже пятеро
ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что погибших уже пятеро. Поиски людей под завалами дома продолжаются.
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Первые фото с места ЧП
Глава Нижневартовска опубликовал фотографии с места трагедии.
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Мэр Нижневартовска на месте взрыва
К взорвавшемуся дому приехал мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
— Поручил обеспечить жителей дома всем необходимым, незамедлительно оказывать помощь. Для обогрева вартовчан предоставлены 4 автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, — рассказал глава города.
Городские власти запускают горячую линию дли родственников пострадавших, пункт временного размещения эвакуированных жильцов организуют в школе
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По факту частичного обрушения жилого дома в Нижневартовске возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту 86.RU сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Известно, что в результате ЧП погибли четыре человека, не менее четырех получили различные травмы. Разбор завалов сейчас продолжается.
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Два человека погибли
На месте взрыва работают сотрудники Следственного комитета, прокурор города Максим Мавлютов и мэр Дмитрий Кощенко. По данным МЧС, к этому часу 10 человек спасены, 4 получили травмы. Сообщается о двоих погибших.
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Так выглядит дом после взрыва. По всей видимости, взрыв произошел в квартире на втором этаже.
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Изначально сообщалось, что в доме мог взорваться бытовой газ, однако позже стало известно, что дом не газифицирован. Сейчас рассматриваются версии взрыва газового баллона или самогонного аппарата.
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По данным МЧС, эвакуировано 52 человека, их разместят в школе
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