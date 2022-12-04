Человека, который считался пятым погибшим, удалось реанимировать: подробности взрыва дома в Нижневартовске

— По поручению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Комаровой Натальи Владимировны вместе с бригадой врачей, в составе которой главный внештатный анестезиолог Депздрава Югры Никитин Денис Юрьевич, травматолог, нейрохируг, хирург и другие специалисты, вылетаю в Нижневартовск для усиления помощи коллегам, которые сейчас работают на месте происшествия, — рассказал Алексей Добровольский.

По данным главы Депздрава, четверо пострадавших находятся в Нижневартовской окружной клинической больницы, трое — в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести.