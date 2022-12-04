Двое пострадавших: на Богдана Хмельницкого автомобиль врезался в столб

В Новосибирске вчера, 3 декабря, в 22:30 произошло ДТП на Богдана Хмельницкого рядом с домом 103. Автомобиль врезался в столб освещения. На месте работали спасатели МАСС.
Как рассказал читатель НГС, автомобиль двигался по Богдана Хмельницкого и врезался в стоб на обочине. Два человека в ДТП пострадали и были доставлены в больницу.
На место ДТП выезжали спасатели МАСС.
— Проведена разведка, сбор информации. Обеспечение противопожарной безопасности, стабилизация транспортного средства, — сообщили в пресс-службе спасателей.
В пресс-службе Госавтоинспекции на момент публикации на запрос журналиста НГС не ответили.
В Ленинском районе Новосибирска в 05:40 в воскресенье, 4 декабря, в ДТП погиб 44-летний водитель. Он врезался в дерево.